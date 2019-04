Familia de ex presidente rechaza honores póstumos del Gobierno

"La familia ha decidido rechazar los honores como ex presidente a Alan García , solamente será velado y enterrado con los honores apristas, que a veces son muchos más que los honores del presidente Vizcarra", afirmó Ricardo Pinedo ex secretario del extinto ex mandatario Alan García, tras señalar que la familia del ex gobernante se opuso a los honores póstumos que recibiría en su calidad de ex jefe de Estado.

El féretro con los restos de Alan García serán velados desde las 5 de esta tarde en el aula magna del Partido Aprista Peruano ubicado en la avenida Alfonso Ugarte ubicado en el Cercado de Lima.

Según indicó Pinero el velatorio estará abierto al público para que cualquier ciudadano rinda honores al ex gobernante.

"Será público, será hoy en la noche, mañana todo el día y pasado al mediodía lo estaremos enterrando. El local estará abierto a toda persona, ciudadano, que quiera rendir honores", añadió.

De acuerdo al Decreto Supremo N° 096-2005 del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras el deceso de un mandatario se dispone el izamiento a media asta de la bandera en el Congreso de la República, edificios públicos, bases militares, buques, dependencias del Estado y establecimientos policiales, se debe decretar duelo oficial.

Además, durante el funeral, el féretro recibirá los honores de presidente de la República, así como los honores militares contemplados en el Reglamento del Ceremonial Terrestre y Protocolo Militar para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.