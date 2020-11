El vacado y expresidente Martín Vizcarra se pronunció esta tarde desde los exteriores de su vivienda en San Isidro tras la renuncia de Manuel Merino al cargo como jefe de estado e hizo un llamado al Tribunal Constitucional (TC) para que no espere hasta el miércoles y se pronuncie de una vez sobre la figura de la vacancia presidencial.

“Le pedimos al TC que no espere hasta el día miércoles que se reúna ya y con sentido de urgencia se pronuncie de una vez, no podemos esperar más. Estoy para colaborar con lo que esté a mi alcance como siempre lo he hecho”, dijo Vizcarra a la prensa.

Con decenas de personas apoyándolo y coreando su nombre, el exmandatario aseguró que los peruanos que salieron a marchar a las calles lo hicieron para defender la democracia.

“La renuncia de Manuel Merino es un paso, pero no la solución del problema porque la marcha es por recuperar la democracia e institucionalidad y eso es lo que nos ha demostrado la juventud. La generación que los políticos tradicionales siempre minimizaba, nos ha demostrado que con su fuerza y valor nos llevaron a los peruanos a defender la democracia”, manifestó.

Martín Vizcarra pide al Tribunal Constitucional pronunciarse ante crisis que atraviesa el Perú

LAMENTÓ LA MUERTE DE DOS JÓVENES

“Quiero lamentar la perdida de dos vidas humanas. Hoy tenemos familias que están llorando a dos héroes de la democracia a Inti Sotelo y Bryan Pintado. Yo tengo hijos e hijas de esa edad y me imagino lo que su familia debe sentir, pero dentro de la pena que sienten también deben sentirse orgullosos porque sus hijos nos esta enseñando el camino para obtener lo que los peruanos democráticos queremos”, dijo Vizcarra.

Más adelante le pidió a los peruanos estar atentos con las decisiones del Congreso y al nuevo presidente transitorio que elegirán, pues cuestiona que los mismos parlamentarios que lo vacaron sean quienes elijan a otro político liderando al Perú.

“No puede ser que el Congreso que nos ha metido en esta crisis política nos vaya a dar una solución y colocar a otro congresista”, dijo.

