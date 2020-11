El premier Ántero Flores-Aráoz manifestó que no es responsable político por los hechos de violencia en la Gran Marcha Nacional que dejaron dos fallecidos el último fin de semana.

“Yo no (me siento responsable político). No soy responsable político. (Que sea presidente del Consejo de Ministros) no significa que tenga responsabilidad de la violencia que ha sido azuzada”, aseveró en una entrevista a radio Exitosa.

Por otro lado, Flores-Aráoz señaló que Gastón Rodríguez, exministro del Interior "se siente afectado. Su sector tiene responsabilidad. Él lo ha asumido. Nadie le ha pedido la renuncia, él solito renunció en acto de dignidad. Él se siente responsable políticamente”.

"Lo que quiero es que se haga una transferencia de gobierno ordenada. Estaré solamente el tiempo en el que pueda estar Merino”, agregó.

