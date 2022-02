El congresista Paul Gutiérrez Ticona habló como representante de los nueve congresistas de la facción magisterial de Perú Libre que se reunieron este lunes con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. Detalló que abordaron la nueva recomposición del Gabinete Ministerial y exhortó a que esté integrada por “profesionales, con experiencia y concertadores”.

“Hemos dado nuestro respaldo del bloque magisterial de los congresistas. Hemos tratado el tema del nuevo Gabinete, hemos dado las recomendaciones del caso al señor presidente”, aseguró Gutiérrez a los medios de comunicación.

“Está vez el Gabinete tiene que estar conformado por personas bastante profesionales, que tengan la experiencia necesaria y, sobre todo, que sean concertadores”, agregó.

La recomposición del Consejo de Ministros fue anunciado el pasado viernes ante la oposición a la designación de Héctor Valer como nuevo jefe de Ministros. En ese sentido, el parlamentario Paul Gutiérrez adelantó que se tiene que buscar a “los mejores cuadros” a fin de lograr la gobernabilidad.

“Tenemos que buscar los mejores cuadros, se trata de la gobernabilidad, del país, se trata de la gente que está sobre todo en los rincones más alejados que este gobierno, sobre todo cumpla con ese programa que se dio durante la campaña [electoral]”, apuntó.

No obstante, el legislador aseguró que durante su cita con el jefe de Estado no se brindó una recomendación o un nombre en particular. “Hemos tenido una conversación general”, destacó.

“Dependerá del presidente [a quiénes elige para conformar el Gabinete Ministerial], puede ser hasta cualquier maestro, pero esa es la decisión del señor presidente de la República”, aclaró.

VIDEO SUGERIDO

Conversamos con el dirigente magisterial del Cusco, Ernesto Meza Tica sobre quién es Katy Ugarte, congresista y aún ministra de la Mujer.