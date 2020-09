El abogado Fabio Noriega, quien fue sindicado como el asesor legal de la exfuncionaria de Palacio Karem Roca, descartó este martes haber sostenido comunicaciones con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Alianza para el Progreso), y de formar parte de una conspiración contra el Gobierno.

En una entrevista con Willax TV, Noriega, protagonista de una serie de audios junto con Karem Roca, pidió garantías para su vida y dijo sentirse “el chivo expiatorio” en esta situación, puesto que dijo desconocer que estaba siendo grabado por la exasistente del presidente Martín Vizcarra.

“No estuve en comunicaciones con el congresista Edgar Alarcón. No soy parte de ninguna conspiración, yo aquí soy el chivo expiatorio de esta situación. [...] Ella nunca me comentó que había grabado, si a mí también me ha grabado”, sostuvo.

Noriega le recomendó a Roca “que se convierta en colaboradora eficaz” y consideró que el delito más grave en el que estaría implicada sería “el de colusión” en el marco de las investigaciones por la contratación del cantautor Richard Cisneros, artísticamente conocido como ‘Richard Swing’.

El último lunes, en el mismo medio, Noriega había revelado que hace dos años le hizo llegar al presidente Martín Vizcarra documentación para que “tome las medidas correctivas de su entorno más íntimo en Palacio”.

“[¿Quiere decirle algo al presidente?] Le diría: señor presidente de la República, el año 2018 le hice llegar documentación para que usted tome las medidas correctivas de su entorno más íntimo en Palacio y las consecuencias legales al día de hoy no se hubieran suscitado si usted tomaba en su oportunidad estas medidas, eso es todo”, señaló.

En un pronunciamiento emitido el lunes, el presidente Martín Vizcarra, consideró que se debe investigar quiénes han estado detrás del “complot” en contra del Gobierno.

“¿Quién es Fabio Noriega y a quién responde? ¿Quiénes están detrás de este complot, cuyos hilos parecieran conducir al mismo presidente de la Comisión de Fiscalización? ¿Quién ha querido usar estos argumentos para vacar al presidente de la República, sin ser esta una causal de vacancia y ha llevado al propio presidente del Congreso por este camino?”, cuestionó el mandatario.

El jueves pasado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), presentó ante el pleno del Congreso tres audios que evidenciarían coordinaciones entre el presidente Martín Vizcarra y la entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa de Palacio, Karem Roca Luque, por el caso de Richard Cisneros.

Por estos audios, el viernes 11 de setiembre el Legislativo aprobó iniciar el trámite de una moción de vacancia presidencial en contra de Martín Vizcarra. Según lo establecido, el jefe del Estado o su abogado deberán asistir al pleno del viernes 18 de setiembre para ejercer su defensa en el hemiciclo del Congreso.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Congreso rechazó moción de censura contra la ministra Alva

TE PUEDE INTERESAR