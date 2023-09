No es la primera vez que Víctor Polay presenta una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No, antes del 2000 lo hizo y la Comisión le dijo que no era factible. Y después hizo otra petición en el año 2000, que la tengo acá. Y en esa petición dice, en el último párrafo, que es inadmisible. Dice: la Comisión concluye, al tenor de lo dispuesto en el artículo 4710 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la petición es inadmisible, por constituir la reproducción de otra petición ya examinada y decidida en los méritos por el comité… Y después hay un refrendo que hace la CIDH en Washington. Entonces, esto ya lo hizo antes.

Esto recién se ha conocido en 2022.

Es que ellos tienen su sistema de trabajo. Cuando uno le falla, esperan un tiempo, cambian de gente y vuelven a la carga. Acá han repetido los mismos argumentos. La plata, hijo. Eso es lo que buscan.

El 24 de julio de 1992, el Consejo Permanente de la OEA emitió la resolución 587, en la que calificó al MRTA y a Sendero Luminoso como “grupos terroristas”.

Es cierto. Después lograron que lo sacaran, pero volvieron otra vez a ponerlos. Yo hice una gestión sobre eso. Ahora, tengo acá unas perlas en las que ha trabajado Polay. Acá tengo la relación íntegra de sus secuestros. (Muestra un papel). Todo esto son sus secuestros.

¿En qué quedaron las cuentas del MRTA? El dinero de los secuestros.

Alguna vez lo escuché en la casa del embajador de Japón. La plata, hasta donde yo conozco, la tenía el cajero de ellos, este que vive en Europa. Un chileno que tenía su novia por acá. Pero la mayor parte de ese dinero viene de empresarios como Raúl Hiraoka, Furukawa Owara, José Onrubia, Víctor de la Torre y el ingeniero David Ballón Vega. El encargado de estos secuestros era el famoso Peter Cárdenas Schulte. Era el que controlaba las cárceles.

Polay critica sus condiciones carcelarias, pero pocos recuerdan las condiciones de las ‘cárceles del pueblo’ del MRTA.

Tengo acá un libro que no lo puedo pasar. Lo ha escrito el hijo del doctor La Torre, Víctor J. de la Torre. Se llama ‘Las Chekas de Lima’ y fue publicado el año pasado. Habla de lo que le hicieron a su padre. Es increíble. Lo metieron en un hueco de 2 x 1, por eso le llaman ‘chekas’. Dice: “A mi padre no le permitían bañarse. Comía cualquier cosa que le daban sus captores para mantenerlo vivo. La maldita lata de café para hacer sus necesidades. Solo la cambiaban una vez a la semana. Imagínese el hedor que debía soportar en esa pequeña prisión de la ‘cheka’ limeña. Su ropa nunca la cambiaron. Se estaba pulverizando. Un foco que nunca se apagaba, día y noche. Y música a todo volumen, día y noche. Pasaba los días pensando cuándo le meterían una bala en la cabeza”. Estaba siendo torturado de una forma abominable. ¿Creen que esto se puede comparar con la cárcel donde está este fulano? No tiene ni pies ni cabeza. Él sí puede hacer eso. Ahora, ¿de dónde sale el dinero para capturarnos a nosotros en la residencia del embajador de Japón? El dinero sale de la captura que hace Néstor Cerpa Cartolini en Bolivia del candidato a la presidencia Samuel Doria. Lo tiene como seis meses encanado y le dan como US$1 millón 600 mil. Con eso van a Pichanaki y contratan a los soldaditos de menor rango. Compran las armas y la camioneta, pero eso no costó más de US$100 mil o un poco más. Esto para la izquierda es un gran negocio.

¿Cómo combatir al MRTA política y legalmente?

Hay que sacarle todos los esqueletos del clóset. Han hecho una treintena de secuestros. Han asaltado bancos. Acá encontré un artículo llamado “Recordando los crímenes de odio durante el conflicto armado” de Ariana Jáuregui. Ahora que tanto se habla del género. Se soplaron nueve o diez homosexuales o lesbianas. Los mataron a todos. Eso es el MRTA.

Astutamente, en su último libro, Polay hace un mea culpa a nombre del MRTA sobre esas muertes.

Ese es un problema serio que también debe comentarse. Polay ya tuvo una reducción de pena. De cadena perpetua le bajaron a 35 y luego a 32 años. Creo que este individuo debe terminar su vida como terminó Abimael Guzmán. Le hizo mucho daño al país. Ahora escucho con frecuencia que hay que hacer el Plan Bukele. Yo diría, ¿por qué no hacemos el Plan Perú? El que hicimos nosotros para reducir a la subversión. ¿Quién capturó a Abimael? Peruanos. ¿Quién capturó a Polay? Peruanos. Entonces, ¿por qué tenemos que recurrir a extranjeros si tenemos una experiencia vivida ya en esto? Lo que tiene que hacer la señora es ponerse un fuete en la cintura, ponerse fuerte y asumir el activo y el pasivo que todas estas decisiones traen. No descubro hasta ahora para dónde está el partido. Porque el fustán rojo se le sigue viendo.

¿Cómo mejorar la inteligencia en el Ministerio del Interior?

No necesita que se compren más patrulleros, ni escudos ni gases lacrimógenos. Se necesita asumir una decisión. Asumir la responsabilidad de lo que se hace. Eso es lo mejor que ha hecho Bukele. Yo no creo que la señora asumiría una responsabilidad como esta.

Pero ya está implicada. Y si ya con unas marchas la quieren meter presa…

Tiene cualquier cantidad de esqueletitos. Es que ella ha salido a pedir perdón. Viejo, la haces o no la haces. Pero no puedes salir a pedir perdón. Además, que ya lo ha hecho varias veces. Es su palabra más bonita. Sale con tristeza a pedirle perdón al pueblo peruano.

¿El Estado debe tomar la ofensiva con política e inteligencia?

Hay dos tipos de defensa, según Sun Tzu. La defensa defensiva y la defensa ofensiva. Entre el 92 y 93 tuve a mi cargo una comandancia en la Base Naval del Callao. Teníamos 3,500 hombres y nos habían matado cerca de 100 en la Marina, en atentados en las calles. No nos quedamos detrás del muro. Salimos a buscar información de inteligencia y encanamos a todos los que estaban ahí. Y después los soltaron. Nosotros ideamos, no compramos. Ideamos un sistema de localización de vehículos con la gente de la Universidad Ricardo Palma. No existía eso en Lima. Y podía controlar cada vehículo en tiempo real. Y la comunicación era con salto de frecuencia, así que era casi imposible de interceptar. Teníamos la noticia de que Sendero quería capturar un ómnibus y hacer lo que hizo después en MRTA, canjearlo con los presos. Teníamos un helicóptero 24 horas y el número de cada bus pintado en el techo.

¿Cómo eran las condiciones carcelarias en la residencia del embajador de Japón?

Como animales. Dormíamos en el suelo. Comíamos lo que podíamos comer. Había una cajita como la de los aviones. Había un menú japonés y otro cholo. El menú no era malo, pero, como se demoraban mucho en la revisión de la comida, ya llegaba podrida. Había un Niño en ese año. En cinco meses perdí 17 kilos. Íbamos al baño sentados uno al lado del otro, cosa vejatoria totalmente. Los baños de la casa habían colapsado. Al tercer día los desagües habían colapsado. Todos teníamos el colon nervioso. Había que hacer deposiciones en la tina. Con el tiempo uno se acostumbraba a los olores. Hablé con la gente de Tondero. Quisieron comprar mi libro. Les dije que ya antes un grupo de uruguayos había hecho una apología del terrorismo con mi libro. Con esa experiencia les dije ‘yo quiero que me dejen ver el guion’. Y, como no quisieron, no los autoricé. Van a hacer como esa norteamericana que hizo una novela sobre Chavín de Huántar. Hace que una de las terroristas se enamore del jefe de los rehenes. Una novela cursi. Ese tipo de cosas no se puede permitir. En este país hemos hecho películas sobre futbolistas, criminales, de todo. Y teniendo una réplica exacta con túneles, no la han hecho. Eso le dije a Tondero. Espero que no malutilicen mi libro.

Guillermo Bermejo ha vuelto a las primeras planas. Usted también lo conoce muy bien.

¿Te acuerdas de Virly Torres? En la libreta de apuntes estaba la dirección de la diplomática chavista. Torres tenía este contacto. Esta era el título de su partido: ‘Todas las Voces’. Le encontraron 50 kg de anfo en la mochila. Según él, era para las ratablancas del Año Nuevo. Estuvo con las FARC, con los nicaragüenses, con los del MRTA, con los de El Salvador. Todo está en este informe de ciento y tantas de páginas.

Asesoró a las dirigentes cocaleras Nancy Obregón y Elsa Malpartida.

Claro, todo eso está acá. Yo he conocido a Obregón. Ellas irrumpieron en el Congreso y se sentaron en el piso.

Hizo un atentado contra el presidente Alan García y usted.

Busca ‘bidón bomba Colombia’ y vas a ver cómo se hacen. Está la fotografía de lo que han encontrado. Utilizaron ese método en la toma del Palacio de Justicia de Colombia y murió gente. Yo he conocido al coronel que después fue a la cárcel por recuperarlo. Lo metieron como 10 años preso. Ellos habían quemado todos los expedientes. Esta es una forma de trabajo. Cuando uno falla, retrocede y vuelve a intentarlo.

La última denuncia es la de dos aspirantes a colaboradores eficaces. Hablan de coimas por obras a través de sus asesores.

Sí, le sacaron que usaba una camioneta.

Pareciera que las acusaciones de corrupción indignan más que las de subversión.

Así es. Increíble. Hay poca memoria. Yo pienso que es una buena campaña la que hacen ellos. Y tienen plata para hacerlo. Acabo de sacar un artículo que se titula ‘Lavado, planchado y almidonado’. De las 4,500 ONG solo el 8% reporta a la Sunat. Hay un vacío legal. No hay control. Además, hay mucho dinero que entra del extranjero.

Usted ha sugerido que salgamos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es darle en el gusto a la subversión? Impondrían el argumento de que no se respetan los derechos humanos.

El otro día escuché una conferencia de Ántero Flores Aráoz. Él decía que había el retiro total y definitivo, y el retiro parcial temporal. Y la modificación de los estatutos, que es un tema mucho más largo de hacer. Entonces él proponía retirarse, y algún tiempo después volvernos a introducir, pero poniendo nosotros nuestras excepciones, como hacen muchos otros países. Nosotros hemos tomado total y plenamente todas las limitaciones que nos ponían. Somos uno de los pocos países tan pelotudos que hemos aceptado todo lo que decía la Corte.

¿Le parece que son ‘pelotudeces democráticas’? Está coincidiendo con Bermejo.

Esas son ‘pelotudeces democráticas’. Bueno, si él piensa así, coincidiríamos. Pelotudeces tiene muchas acepciones. Él no cree en la democracia. Él está usando la democracia. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es la democracia? En Nicaragua se llaman demócratas y acaban de expulsar a los jesuitas, los curas de mi colegio.

¿Qué hacer con el Tren de Aragua y la criminalidad? El sicariato nos aplica la pena de muerte.

Mira, dicen que no hay pena de muerte, pero sí la hay para los militares. No en el cementerio, sino en la cárcel. El que juega la guerra defensiva la pierde. Hay que salir a buscar al enemigo. Hay que jugar la guerra ofensiva, como decía Sun Tzu. Yo creo que el GEIN tiene clara la figura. He trabajado con ellos. Miyashiro ha trabajado con la Marina cuando se capturó a Polay. La Marina aportó mucho a través de las interceptaciones. Tiene que haber una decisión política. Tiene que haber más inteligencia en la Policía. Y no jugar con nuevas formas de policía. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. Pero todos tienen miedo de ir presos. Si hicieron lo que hicieron con nosotros, cualquier cosa puede pasar.

¿Quién es finalmente Guillermo Bermejo?

Bermejo es un agente de la subversión. Es un terrorista encubierto. Para mí, es esa la figura. Si me quiere enjuiciar, que se apure porque ya no le queda mucho tiempo. Tengo 82 años.

¿Y Víctor Polay Campos?

Mucho peor. ¿Por qué lo encanaron a Polay? Por el dominio del hecho. Este no tenía el dominio del hecho, sino que era el dueño del hecho. ¿Cómo es posible que este miserable no tenga cadena perpetua? ¿Cómo Polay no tiene cadena perpetua? Se le ha pasado por la huacha a todos. Por eso estamos en esta situación.

Iba a salir el 3 de enero de 2023. Saldrá en 2026, que es ahorita.

Es ahorita. ¿Ha salido alguna vez a pedir perdón? No creo. Yo conocí al papá de Polay. Tenía una ferretería en el Callao, en la avenida que va a la Base Naval. Era un caballero, aprista. Uno de los fundadores. Estuvo preso y conoció a Haya de la Torre.