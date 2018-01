La defensa del prófugo Alejandro Toledo, sobre quien pesa órdenes de prisión preventiva, ha interpuesto dos recursos ante el despacho del juez Richard Concepción con los que alega que el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional ya no tiene competencia para ver los casos que involucran al ex presidente.

El abogado Roberto Su presentó dos contiendas de competencia: una por la investigación de la Interoceánica Sur, en la que la Fiscalía acusa a Toledo de haber recibido US$20 millones en sobornos de Odebrecht; y la otra por el tramo IV de la IIRSA, en la que se señala al ex mandatario de cobrar casi US$5 millones en coimas al consorcio que ejecutó la obra.

La solicitud de Su es que ambas indagaciones pasen al Sistema Anticorrupción, como lo estipula el nuevo estatuto de la Sala Penal Nacional al tratarse de un caso de corrupción de funcionarios. Argumentó que esa resolución administrativa le quita facultades al juez para continuar con la indagación.

En diálogo con Perú21, el letrado explicó que mientras el magistrado no decida si rechaza o no los recursos, no podrá tramitar el expediente de extradición para Toledo -quien vive en Estados Unidos- que el fiscal Hamilton Castro, encargado del equipo especial para el caso Lava Jato, le derivó a fines de diciembre pasado.

Y no solo eso, tampoco podrá pronunciarse sobre la solicitud de acumulación de los dos procesos en mención que pidió el Ministerio Público. La audiencia para esta diligencia está programada para el 26 de enero.

"La resolución del Poder Judicial es clara, ambos casos tienen que pasar al Sistema Anticorrupción y el juez Concepción tiene que dar a conocer su decisión en una audiencia que debe programar", manifestó.

Fuentes cercanas al despacho de Concepción Carhuancho indicaron a este diario que en los próximos días el magistrado convocará a una audiencia en la que argumentará su veredicto.