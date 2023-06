Betssy Chávez pide cumplir prisión preventiva en Tacna y no en Lima, ¿se puede?

No creo que el proceso se pueda llevar en Tacna, tiene que ser en Lima. El proceso se lleva a cabo ante el juez supremo de investigación preparatoria con sede en Lima, es decir no tiene sentido lo que ella pide, más aún con los presupuestos de peligro de fuga y obstrucción a la justicia.

¿Qué observaciones tiene la Corte Suprema?

Viendo la resolución de la Corte suprema, uno advierte que está totalmente justificada la decisión. No solo en hechos graves y serios como son los antecedentes que rodean esta decisión. Los antecedentes son muy serios; la tentativa frustrada del expresidente Castillo cuando intentaba llegar a la embajada de México, no lo logra porque es detenido. Luego todos los esfuerzos que se hacen para eliminar la información porque ya se conocía lo que se venía; los teléfonos celulares, documentos en su despacho, documentos bajo su control en la PCM. Pero la decisión penal, una vez que se declara fundada, se basa en la información que cursó la señora Chávez que finalmente era falsa. Y esto se valora con base en que faltaba un arraigo de calidad. La supuesta vinculación laboral no era tal, y el del domicilio tampoco. La falta de arraigo de calidad es fundamentada y no es arbitraria ni irracional. Todo lo contrario, por eso se concede la apelación del Ministerio Público.





¿Cuánto puede demorar en resolverse el caso, ahora con la señora Chávez en la cárcel?

No es un caso simple, tiene una imputación y una alternativa; rebelión y conspiración. El número de investigados podría aumentar por la gravedad y circunstancias. Es un nivel intermedio en cuanto a plazos que son difíciles que se cumplan, pero creo que se debería llegar a juicio oral dentro de un año. Además, por los abogados de los investigados que pueden interponer una serie de recursos.

¿Podría acudir al Tribunal Constitucional para revocar la prisión preventiva?

Creo que esto forma parte más bien de un lenguaje político, pero que carece de fundamento jurídico. El Tribunal Constitucional no creo que conceda una medida de esa naturaleza. La decisión de la sala es una decisión inexpugnable.

