El ex presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Francisco Távara , quien estuvo al frente de dicha institución en las elecciones generales de 2016, reveló que recibió un mensaje del gobierno del ex mandatario Ollanta Humala en respaldo de Julio Guzmán, cuando el JNE veía la apelación del ex candidato presidencial a su exclusión de la contienda electoral.

"Habían grupos económicos detrás de él (Julio Guzmán). Inclusive, quiero confesar ahora que el gobierno (de Ollanta Humala) lo apoyaba a él. Se lo digo porque fui presidente del JNE. Hubo por ahí un mensaje", refirió en diálogo con Ideele radio.

No obstante, Távara se rehusó a revelar la identidad de la persona que le envió el referido mensaje. Aunque negó que haya sido el propio Humala o la ex primera dama Nadine Heredia.

"Es mi secreto profesional. La independencia del magistrado se ve cuando sabe decir 'no' y no es su labor salir a delatar", justificó el también juez supremo.

Al ser consultado sobre por qué recién sale a comentar sobre el referido mensaje y no lo denunció en su momento, Távara dijo lo siguiente: "Si hubiera sido una presión más fuerte hubiera salido. Uno como magistrado está sometido continuamente a presiones, lo interesante es saber decir no".

Julio Guzmán postuló a la Presidencia de la República en 2016, según las encuestas, llegó a ocupar el segundo lugar de las preferencias. (Perú21)

RATIFICA SU VOTO

Por otro lado, Távara se pronunció sobre la situación del ex candidato Julio Guzmán y reafirmó el voto que emitió, como miembro del Jurado Nacional de Elecciones, para que no sea excluido de las elecciones de 2016.

“En el caso de la exclusión del señor Guzmán, yo voté curiosamente a favor de que se quedara y recibí los ataques más fuertes, de la gente progresista y fueron críticos conmigo (…) Desde mi punto de vista, él debía seguir, y me ratifico en eso”, anotó.

“Fue una decisión que se toma en un colegiado por mayoría. Si hubiera una situación similar, votaría en igual sentido. No me pueden presionar a mí, para que tal vez presione a alguno de ellos. Como presidente de un colegiado respeto la independencia”, explicó.