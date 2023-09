El expresidente Pedro Castillo Terrones no se cansa de presentar solicitudes de tutela de derechos; esta vez su defensa, el letrado Juan Sifuentes Bustillos, pidió que se declare fundada la exclusión del acta de intervención policial presentada el pasado 7 de diciembre cuando el exmandatario fue detenido.

Algunos de los argumentos que Sifuentes Bustillos dijo durante la audiencia fueron, por ejemplo, el indicar que en el acta “no desarrollan los hechos que le imputan respecto a los delitos de rebelión” o que se “debió decir dos actas de derecho, pero se dijo ‘el acta’”, también cosas como que a la diligencia “no llevaron a los especialistas” correspondientes.

La fiscal Sylvia Sack Ramos y la Procuraduría refutaron lo sustentado por el abogado de Castillo. Manifestaron que el procedimiento se hizo de acuerdo a ley y en presencia del ahora detenido exmandatario. Además, señalaron que el acta cumplió con informar los motivos de la detención del exjefe de Estado y que si bien la rúbrica de Castillo no se encuentra en el documento señalado por su abogado, no lo desacredita por ley.

En la sesión, el juez Juan Carlos Checkley Soria le dio la palabra al detenido expresidente, para que se manifestara al respecto. Castillo alegó que fue secuestrado y amenazado con metralletas el día de su detención; asimismo, aseveró que iba a la embajada de México en Lima para acompañar a su familia, no para escaparse. “Cuando estamos a la altura de la Prefectura detienen la movilidad y empiezan a apuntar con metralletas el carro donde iba con mi esposa y mi hija (…), eso es un secuestro, a raíz de eso me daban formatos ‘firma esto y firma el otro’ todo esto era parte de un complot. No estaba fugando, estaba yendo a dejar a mi familia a la embajada de México porque el hostigamiento a una familia que viene del interior del país era enorme”, dijo Castillo.

DATOS

El exmandatario es investigado por el golpe de Estado del 7 de diciembre, en el que dispuso el cierre del Congreso y la reorganización de diversas entidades autónomas. Actualmente, Pedro Castillo cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate.





VIDEO RECOMENDADO