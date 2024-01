Asesinaron al fiscal ecuatoriano que investigaba la toma del canal. Se sienten pasos en la frontera...

El Perú no va a ser ajeno a la crisis. Acá también estamos desatendiendo a mafias de crimen organizado de minería ilegal y narcotráfico. Y no solo por lo que tenemos, sino por lo que nos exporten. Funciona el ‘efecto globo’. Cuando las Fuerzas Armadas y policiales aprieten a las mafias ecuatorianas, ¿a dónde van a fugar? A Colombia o Perú. No sería loco presagiar que todos los criminales se junten en Perú. Ya lo está alertando el presidente Noboa con que debemos conjugar esfuerzos por una solución internacional.

Un exministro le alertó a Perú21 que Los Choneros ya están en Piura y Los Tiguerones trabajan en Tumbes.

Repito: es un problema de desatención. No le hemos dado prioridad a la seguridad ciudadana. El gobierno de la señora Boluarte no ata ni desata en cuanto a seguridad ciudadana. Igual ocurría con el gobierno del señor Castillo. Y esto va para peor. Las hectáreas de hoja de coca se han duplicado. Hoy tenemos casi 100 mil hectáreas de cultivo de coca. En un momento estuvimos erradicándolas, pero tampoco se ha hecho nada para el control de insumos químicos, ni para la intervención aérea, ni para el Vraem. Y si le sumamos la grave crisis del año pasado en Chala y Juliaca, donde la minería ilegal hizo lo que le vino en gana y jaqueó al gobierno con una paralización de tres meses… El gobierno no lo solucionó y lo dejó pasar. Y hoy día vemos Pataz, que es gravísimo. Pero el gobierno está haciendo la posición del muertito esperando llegar a 2026. No sé si llegaremos a 2026 en estas condiciones.

Al norte se le suma el Comando Vermelho por oriente y el oro ilegal por el sur.

Los cambios en el Ministerio del Interior y en la Policía Nacional han sido desacertados. No ha habido una acción conjunta del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) que reclamamos desde 2011. Debe constituirse un ente que solucione este problema de forma transversal. Deben intervenir los gobiernos locales y regionales, el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Esto no se va a solucionar con frases desafortunadas como el Plan Boluarte o decir que el Perú vive una tranquilidad extrema, como dijo la presidenta. Ella tiene dos opciones: o renuncia y convoca a elecciones, o cambia todo el gabinete y hace un programa para los 30 meses que quedan.

Usted pidió cambio de ministros de Economía, Energía y Minas, Defensa e Interior.

Pero hoy ya no solucionamos el problema con cuatro ministros. No vemos a nadie rescatable. Y el premier, menos, ya está desgastado. Ha sabido parafrasear los problemas ante la opinión pública para salir del paso como bombero, pero no le hemos visto una acción integral. El señor Otárola también es bien limitado, hace rato cumplió su ciclo. No vemos un gabinete afiatado con gente preparada, que tenga claro adónde ir. La presidenta no está preparada para dirigir este país. Pero, si ella quiere llegar a 2026, debería presentar un nuevo gabinete completo, con una personalidad que tenga la libertad de trabajar, y formular un programa para estos 30 meses que faltan. Es fundamental y es lo que debería hacer: convocar a los mejores. Los problemas ya sabemos cuáles son. Tiene que haber mucha gestión. La presidenta no solamente es ineficiente, sino que, además, se pone de costado ante los problemas de corrupción. Vemos el caso de su hermano, por ejemplo. Con todas las denuncias que él tiene, lo único que quiere hacer es atacar a la prensa. El Perú no merece tener un gobierno así. O la señora se rectifica y cambia a todo el gabinete, cambia al premier y hace un programa para 30 meses, o debería renunciar por el bien del país. Y llevarse adelante a un Congreso que tampoco hace las reformas que el país necesita.

Viendo el Plan Fénix, ¿cómo debería ser nuestro plan?

El tema clave ahora es recuperar la confianza de los inversionistas. Y para eso tienes que tener un buen ministro de Economía, no un aprendiz de economía, como ha sido el actual. Un ministro que negaba la recesión, que renuncia o no renuncia, que no estaba preparado y que fue viceministro en el gobierno de Castillo. Por eso, la economía está como está y los empresarios no tienen confianza. El Perú tiene una suerte tremenda de tener al señor Julio Velarde en el BCR. Y han pasado excelentes ministros por el MEF. Mire cómo hablan de ellos en Argentina. Hay excelentes economistas en el Perú. Ahora, hay algunos empresarios conformistas que piden estabilidad para la señora, pero no sabemos cómo vamos a terminar a este ritmo. Todo se está agravando. Incluso cuando teníamos un presidente juerguero como Toledo, el Perú caminaba solo. Lo que falta es que los ministros sean gestores y que el Estado no sea un obstáculo. Que sean facilitadores, promotores. También es clave la seguridad. Tenemos a 140 mil efectivos policiales pero nadie sabe dónde están.

Pocos. Formar toma tres años.

No son tan pocos. Casi llegamos a los 250 habitantes por policía. El problema es que están en actividades administrativas. Están metidos en la comisaría en lugar de patrullando las calles. No se ha eliminado totalmente el 24 x 24. Trabajan un día y el otro no. Entonces, solo tienes al 50% de efectivos disponible. Es el colmo.

¿El nuevo Código Procesal Penal limitaba la investigación?

La Policía debe hacer la investigación inicial. Siempre lo hizo bastante bien. Los fiscales han demostrado que con el nuevo Código Procesal Penal no están preparados para hacer la investigación. Se demoran demasiado, no tienen las herramientas y sueltan a los delincuentes.

Usted fue muy crítico con el ministro de Energía y Minas.

El Perú es un país minero desde los incas. Una persona decía que la recaudación minera había sido US$4,400 millones y que Petroperú estaba malgastando US$2,200 millones. O sea que el 50% de lo que recaudamos en la minería se malgasta en ese monstruo que es Petroperú. Necesitamos un ministro que le ponga el pare a Petroperú. ¿Cómo vas a seguir inyectando US$2,500 millones cuando faltan escuelas y hospitales? Petroperú debe consorciarse, negociarse o privatizarse, pero no podemos seguir metiendo plata en un barril sin fondo.

¿Y el Ministerio de Defensa? Es vergonzoso ver armas peruanas robadas en Ecuador.

Soy muy crítico con mi institución. He estado 24 años en el Ejército. Muchísima corrupción. Antes, si se le perdía una pistola a un oficial, se le trababa su carrera.

¿Están protegiendo a Cerrón?

Él era socio de la señora presidenta, quien era su cajera. No podemos pedir peras al olmo ni ser tan ilusos de creer que ella no lo está protegiendo.

¿Qué opina de la agresión que sufrió Boluarte en Ayacucho?

Las encuestas no mienten. Hay una desaprobación tremenda. Al no renunciar, está haciendo que las manifestaciones le falten el respeto. La única manera de quedarse hasta 2026 es siendo aceptada en el resto del Perú.