Expremier confirma que Boluarte se sometió a procedimiento quirúrgico en la nariz

Alberto Otárola, expremier, confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a un procedimiento quirúrgico en la nariz.

Lo dijo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, pero remarcó que en ningún momento la jefa de Estado desatendió sus ocupaciones.

Aunque en un primer momento no precisó qué tipo de tratamiento fue, luego -al ser consultado con insistencia- declaró que "se notaba por la voz" que fue en las fosas nasales.

"El día que se produjo la operación tuve una comunicación al día siguiente con la presidente Dina Boluarte, se notaba por la voz que había sido intervenida evidentemente de las fosas nasales. Se reincorporó luego de semana y media a los consejos de ministros presenciales", subrayó Otárola, visiblemente incómodo.

"Me dijo que se iba a hacer una rinoplas... una intervención a la nariz, pero por problemas de respiración", expresó.

“La señora presidenta de la república en las fechas indicadas paso por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico como le sucede a cualquier persona no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito", dijo Otárola.

Posteriormente, agregó: "Tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”".

También admitió que conocía al cirujano Mario Cabani, quien le habría realizado la intervención a la mandataria, pero no profundizó en detalles.

Boluarte se sometió al tratamiento médico entre el 29 de junio y el 10 de julio de 2023.

El médico también fue citado por la comisión parlamentaria.

"POR CABALLEROSIDAD"

"Me consta que no fue prolongado (el descanso médico) tuvo una recuperación relativamente rápida", acotó Otárola, al tiempo de referir que no vio ninguna constancia de certificado médico.

Luego de varias preguntas, el expremier pidió que se le exonere de las preguntas sobre este tema "delicado", el cual hasta por "caballerosidad" no debía responder.

¿SE PUEDE GOBERNAR DESDE UNA CLÍNICA?

A esta pregunta, Otárola insistió en señalar que nunca se suspendió el contacto con la mandataria.

A su salida de la comisión, el expremier dijo que había acudido a la citación porque siempre le ha caracterizado la transparencia.

"No sentí ninguna ausencia de ella", indicó, al ser consultado por los periodistas sobre el tiempo que la mandataria no estuvo a cargo de sus funciones.

"Como presidente de Consejo de Ministros ejercí las labores que me correspondían", destacó, y tras repetir que era abogado y no médico consideró que los que deben dar detalles son los especialistas médicos.

