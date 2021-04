Entrevistados por nuestra directora Cecilia Valenzuela, columnistas de Perú21 analizaron el impacto y las repercusiones de la contienda electoral. Ellos dieron a conocer sus opiniones en Perú21TV.

Felipe Morris, economista

El Perú se convertiría en un paria

Esto ya se veía venir, no me ha sorprendido, pero sí me preocupa. Tenemos una gran polarización. Me preocupa el radicalismo de Pedro Castillo en la parte económica, sería muy nocivo que él ganara en segunda vuelta porque tiene una serie de ideas que ahuyentarían la inversión privada. Aún no sabemos quiénes son los dos candidatos que van a pasar a segunda vuelta; si tenemos uno de izquierda y otro de derecha, los mercados lo percibirían menos malo.

Es difícil para un candidato como Castillo ganar una segunda vuelta en el Perú. Por un lado, sus vinculaciones con el Movadef y, por otro, su programa económico es sumamente radical. Cuando la gente entienda que esto pueda implicar menos empleo y por lo tanto más pobreza, mucha gente va a pensar mejor su voto. El elector peruano no es realmente de izquierda, pensar que más de la mitad del país votaría por la extrema izquierda me sorprendería.

Si una persona dice que va a nacionalizar las empresas mineras, hidroeléctricas, el gas de Camisea, las grandes inversiones, no van a venir; en este escenario nadie pondría un dólar en los grandes proyectos de inversión que son los que generan mayor empleo. Es bien preocupante el mensaje de Pedro Castillo, como querer desconocer los TLC, todas las concesiones y contratos; esto sería un caos total, el Perú acabaría en las cortes internacionales, el Perú se convertiría en un paria.

Alfredo Bullard, profesor de la Universidad del Pacífico

Ninguno de los dos es bueno para el país

Se veía venir una votación muy fraccionada, tuvimos un carrusel de candidatos. Ha podido ser cualquiera porque las diferencias no son tan claras. En concreto, era difícil saber quiénes iban a quedar.

Será una segunda vuelta complicada, los dos candidatos principales están bordeando el 30% y eso denota una muy poca representatividad, una gran cantidad de votantes no quiere a ninguno de los dos. Ellos van a pelear con sus propios antivotos y esto fragmenta más al país; creo que va a generar mucha polarización. Vamos a tener un Ejecutivo muy débil en su relación con el Congreso, no son buenas noticias.

Sobre la segunda vuelta, es difícil saber lo que va a ocurrir. Ninguno de los dos es bueno para el país. La alternativa de Castillo es el retorno a una situación más complicada que la que hemos tenido que experimentar con Velasco en los 70 y García en los 80; sería volver a una situación insostenible que el país no podría soportar. Por otro lado, una candidata que tiene serios cuestionamientos institucionales y serios cuestionamientos de corrupción. Al día siguiente de la segunda vuelta, sea cual sea el resultado, la mayoría del país estará descontento. Estamos pagando la factura de lo que hemos hecho, el Perú tiene este problema desde el punto de vista del diseño político. Tenemos una cantidad de partidos absurda y eso viene de la Constitución del 93.

Álvaro Henzler, cofundador de Enseña Perú

Conare busca derogar la ley magisterial

Esta elección debió ser el momento de celebrar 200 años y ser un país desarrollado, pero estamos al borde del abismo. Hay una gran crisis de liderazgo. Nunca en la historia republicana del Perú un candidato ha ganado la primera vuelta con menos del 16%. Al menos tenían 20%, 30% o 40%. Ni Castillo ni el resto han logrado responder a la indignación, al dolor y al duelo de tantos peruanos. También hay una crisis de fragmentación; lo más probable es que tengamos el Congreso más fragmentado de nuestra historia. Nos espera una segunda vuelta muy polarizada.

En medio de este duelo nacional, hay que tener los puentes necesarios para tener un Congreso mínimamente estable para no tener que palidecer como nación con vacancias, renuncias o golpes.

El sindicato de maestros vive una fragmentación interna hace muchos años. Patria Roja dirige el sindicato de maestros. En esta discusión, el profesor Pedro Castillo surge con un liderazgo cercano al Conare - Movadef. Busca derogar la ley magisterial que tanto costó para llevar calidad educativa con la meritocracia. Ese fue el primer bolsón de Castillo que le permitió unirse con Perú Libre.

¿Por qué en las regiones ven a alguien como él como opción de respuesta a sus problemas? Esa es la pregunta ahora. Cual sea el resultado de la segunda vuelta, vamos a tener cinco años complejos. Quiero hacer un llamado a la sociedad civil para que nuevamente asuma su rol ciudadano. La única manera de hacer vigilancia ciudadana es que nuevamente todos los peruanos nos unamos al rol ciudadano que hemos dejado de lado.

Alfonso Bustamante, empresario

Se tiene que reducir el Estado

Mi lectura es que se ha polarizado la elección con un candidato de extrema izquierda y otro de centro moderado. Será importante saber quién pasará a la segunda vuelta.

El compromiso del nuevo mandatario, sea quien sea, tiene que ser reducir el Estado y ampliar sus capacidades: menos gente, menos trabas, más eficiencia en hacer que se cumplan los reglamentos. Se requieren reajustes.

Hace 30 años que tenemos un modelo económico de crecimiento, pero no todos los compatriotas gozan de su beneficio. Ha habido una reducción tremenda de la pobreza y la estadística no miente.

Sin embargo, no hemos culminado, aún tenemos un 25% de peruanos en la pobreza y es imperdonable. Eso requiere un ajuste al modelo de gobierno y no al económico.

Hemos tenido una sucesión pésima en la administración pública. Teniendo recursos no hemos sabido orientarlos a la reducción de pobreza y no me refiero a subsidios, sino a educación y salud universal y gratuita.

El Estado tiene que ser el gran promotor y destinar recursos a dar infraestructura social y agua potable a todos, viviendas dignas. Cómo es posible que no lo tengamos y, más bien, estemos

gastando US$7 mil millones en refinerías que no son necesarias en un mundo que cada vez consume menos petróleo.

Milagros Campos, analista política

Tendremos presidencialismo sin mayoría

Quienes pasan a segunda vuelta lo hacen con porcentajes sumamente bajos; nuevamente tendremos un presidencialismo sin mayoría. Creo que hay dos amenazas fuertes. En primer lugar, la polarización. Pasa factura el hecho de tener una desigualdad tan grande en el país: infraestructura, conectividad, acceso a educación, transporte público.

Si no se atiende ese tipo de problemas, claramente la democracia nos pasa ese tipo de facturas porque es una democracia sin resultados.

De esta manera no vamos a tener políticas públicas eficaces, porque la política es diálogo. El presidente tiene que entender que no se puede gobernar sin Congreso y sin búsqueda de apoyo parlamentario.

La otra amenaza es que casi el 43% de los candidatos se afiliaron durante el mes anterior al cierre de las inscripciones a los partidos políticos. Estamos hablando de gente sin ideología común. Vamos a ver situaciones de transfuguismo como la que ha ocurrido desde 2001 para adelante. Eso también hace que un Congreso que ya viene fragmentado termine atomizado, generando una situación caótica.

Hoy empieza el trabajo para conquistar la presidencia. A partir de ahora tenemos una nueva elección con dos candidatos, con dos propuestas entre más derechos y menos derechos; entre mercado y Estado. Así se definirá el voto.