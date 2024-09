Exoficial mayor del Congreso, José Cevasco: Alberto Fujimori "no renunció por fax" sino con una carta original

Después de 24 años, sale a aclarar los hechos. El exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, aseguró ayer a Perú21 que el extinto expresidente Alberto Fujimori no renunció, el 20 de noviembre de 2020, por fax, sino que lo hizo a través de una carta, firmada con puño y letra por él, enviada desde Japón, y traída a Lima por su edecán.

"El secretario general de Palacio de Gobierno de ese entonces, me llama por teléfono y me dice que el señor presidente (Alberto Fujimori) había renunciado. Pero, que la renuncia original estaba viniendo con el edecán del expresidente del Japón. Es natural que esa renuncia demoró 23 horas en llegar a Lima. Pero, yo le pedí, al edecán, una copia para mostrársela al entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua (tras la censura a Martha Hildebrandt). Él me envía una copia por fax. Y yo se la muestro, hasta que llegue la original, que lo venía trayendo el edecán (de Fujimori)".





Entrevista al exoficial mayor del Congreso, José Cevasco, sobre la renuncia de Fujimori. (Video: Juan Carlos Chamorro)

"Al día siguiente, recibo una carta del secretario general (de Palacio), y en esa carta adjunta la renuncia original del señor Fujimori, con fecha del 20 de noviembre. Ese es el documento que se tramita", aseguró.

Aclaró que no es que Fujimori renunció por fax sino que envió una copia para mostrársela al entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua, para corroborarla, y quien tras la renuncia de Fujimori, asume la presidencia.

Aclaró además que el edecán envía la renuncia por fax a él.

"Es necesario que yo lo diga. Yo era el oficial mayor en ese momento. Por la memoria del señor Fujimori, por su honor, los peruanos merecen conocer la verdad. Ya hace algunos años lo dije, y creo que este es un buen momento para reafirmarlo", concluyó.

