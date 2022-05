El ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva negó haberse fugado del país y aseguró que se ha allanado a las restricciones judiciales, como el impedimento de salida del país por 36 meses por el Caso Tarata.

En declaraciones a RPP TV, indicó que su intención es que se aclare la denuncia y se encuentre a los “verdaderos culpables”. También negó haber cometido delito alguno y atribuyó la denuncia a una “cuestión política”.

“Para nada (he fugado), hoy he salido a las 5:30 de la fiscalía haciendo mi declaración y tratando de ejercer mi defensa, y en ese evento hemos firmado un acta de allanamiento donde acepto las medidas restrictivas porque yo quiero que se aclare este tema y se encuentre a los verdaderos culpables”, expresó.

“Tengo cita para el día 2 (de junio) en la fiscalía, voy a estar presente. Estoy acá en Lima, trabajando normal, no debo a nadie, no he cometido nada y simplemente todo esto es mediático, una cuestión política. Por querer vacar al presidente a mí me agarran como piñata y eso está mal. No me voy a correr, estoy acá”, añadió.

Respecto a los supuestos audios entre el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, Silva Villegas refirió que ambos tendrán que probar sus dichos. Incluso negó haber aportado con dinero a la campaña presidencial de Pedro Castillo.

“Para nada (he entregado medio millón de soles), he hecho una campaña junto con él (Pedro Castillo), pero con mi propio dinero. No he han dado ni he dado nada yo. Lo he hecho de una manera independiente, no pertenezco al partido político, como cualquier ciudadano que quiere hacer algo por su país. Lo que dicen esas personas tendrán que demostrarlo, presentar pruebas fehacientes de lo que hablan”, subrayó.

Finalmente, el extitular del MTC negó conocer a Zamir Villaverde, mucho menos a Bruno Pacheco, precisando que no tuvo contacto con él cuando acudió a Palacio de Gobierno mientras ejercía el cargo.

“Con él (Zamir Villaverde) no tengo ni amistad ni enemistad. No tenemos nada en común. Tampoco (con Bruno Pacheco). Él ha sido secretario de Palacio, yo he sido ministro y simplemente a Palacio he ido para trabajar mis funciones”, sentenció.

Cabe indicar que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para el 2 de junio, a las 10:00 horas, la audiencia de impedimento de salida del país por 36 meses contra Juan Silva, investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

Declaraciones del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas sobre supuesta fuga. (Video: RPP TV)

