Segundo Morales , exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura ( CNM) , se presentó hoy como testigo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República.

En declaraciones a la prensa, Morales Parraguez reiteró que se ratificó en su versión, pese a que el congresista Héctor Becerril negó que se haya reunido con él en la casa del entonces presidente del CNM, Guido Águila.

"Me he ratificado en mi versión. La reunión ha sido precisa y me he centrado en ello", dijo al señalar que Héctor Becerril no estuvo presente en la reunión de dicho grupo de trabajo.

Morales aclaró que en la cita no trató de refutar la versión de Becerril, sino de presentar documentos que prueben su versión: de que en febrero pasado el legislador de Fuerza Popular se reunió con él para persuadirlo a que vote por Julio Gutiérrez Pebe como presidente del CNM, porque este último era "el candidato del fujimorismo".

"Acá no se discute la palabra de uno con otro, sino una prueba documentada en una sesión pública. Es la validez de un documento público de una sesión del CNM que ha sido enviado al Congreso", remarcó.

De otro lado, sobre el puntaje que obtuvo el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, para ser ratificado por el CNM, Morales aseguró que se le evaluó con la primera nota que obtuvo. "No era descalificado. Nunca hubo un cambio en el puntaje", afirmó.