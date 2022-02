Especialistas consultados por Perú21 mostraron su preocupación y pidieron investigar la directiva emitida por el fiscal coordinador anticorrupción Omar Tello, en la que ordena a los fiscales de ese subsistema —los cuales investigan a miembros del Gobierno— que le informen de los operativos y megaoperativos a realizar así como las diligencias de exhibición de documentos en entidades públicas, como las llevadas a cabo en Palacio de Gobierno. Esta información fue alertada por los propios fiscales y denunciada ayer por este diario.

El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado consideró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “debería tomar nota e iniciar de oficio una investigación”. “Porque si la premisa es que un fiscal de una estructura determinada está accionando contra el ejercicio legítimo de la función fiscal, esto va contra la naturaleza, la esencia y el fin último para el cual fue creado el Ministerio Público, que es combatir el delito y defender a la sociedad”, apuntó.

Similar postura tuvo el general PNP (r) José Baella, al remarcar que “el hecho de centralizar todo y que le den cuenta a la cabeza del sistema es preocupante porque se puede prestar a manejos políticos” y “puede haber una fuga de información”. Recordó el caso Los Dinámicos del Centro y que, justamente, hace poco el excomandante PNP Javier Gallardo también dio una orden con el mismo tenor a los generales.

“La JNJ tiene que pronunciarse al respecto. Una investigación no estaría demás para ver qué es lo que se quiere y mejorar este sistema”, apuntó.

Por su parte, el congresista José Cueto (Renovación Popular) consideró que ello “tira por los suelos la autonomía de los fiscales”.

Agregó que este no es el único cuestionamiento que pesa sobre Tello —fue quien frustró el operativo de Los Dinámicos del Centro y quien dijo que no había indicios de delito en las reuniones del presidente Castillo en Breña—. “Es una persona que no debería estar en ese cargo”, señaló Cueto. “La JNJ debería actuar de oficio y separar a este fiscal”, agregó.

Otra directiva sospechosa

Tras la denuncia publicada ayer por Perú21, personal del Ministerio Público hizo llegar a esta redacción otra sospechosa directiva del fiscal coordinador anticorrupción, Omar Tello.

En el documento, de fecha 28 de enero, se requiere a todo el personal fiscal de ese subsistema a nivel nacional que envíe su información personal a un correo que no es institucional, sino a uno de la plataforma Gmail.

El currículum vítae, la resolución de su nombramiento, sus domicilios actuales, sus números telefónicos y también de algún familiar “ante emergencias” es lo que el fiscal Tello requirió, dando como plazo para enviar dicha información el próximo 28 de febrero “bajo responsabilidad”.

En el oficio, Tello solo indica que se da “con la finalidad de generar los legajos correspondientes al personal fiscal anticorrupción”.

El documento llegó a las fiscalías de Lima, Cusco, Cajamarca, Arequipa, Ayacucho, Áncash, Huancavelica, Huánuco, Junín, entre otros.

TENGA EN CUENTA:

A pesar de lo evidente, Tello minimizó ayer en Canal N su propio requerimiento y aseguró que solo es una actualización a una directiva ya dada en 2020.

Pero si fuera así, no habría un malestar entre los propios fiscales anticorrupción.

Tello confirmó que para el primer operativo que realizó la fiscal Norah Córdova en Palacio no coordinó con él. Días después vendría la nueva directiva y, para el último operativo, sí se tuvo que hacer.