Javier Blas Verástegui Lazo venía trabajando en el Estado peruano ocultando a sus jefes un dato fundamental de su pasado: haber estado casado con Elena Iparraguirre, la número 2 en la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), hasta 2009.

Si bien Iparraguirre decidió separarse de él en 1985, el matrimonio de ambos fue disuelto veinticuatro años después, a través de una resolución judicial dictada por el Juzgado de Familia de Lima. La unión legal entre Verástegui e Iparraguirre fue el impedimento para que la camarada ‘Miriam’ se pudiera casar con el genocida Abimael Guzmán, o pudiera visitarlo en la cárcel, ya que no podía acreditar su estado civil de soltera.

De acuerdo a la ministra de Producción, Ana María Choquehuanca, Verástegui solo declaró en su hoja de vida a su actual cónyuge sin mencionar que estuvo casado con Elena Iparraguirre, ahora viuda de Abimael Guzmán. Esto se hacía necesario en un contexto en que tan solo horas antes la Dircote había dado un golpe a remanentes de Sendero Luminoso, entre ellos la desactivación de una ONG senderista. Choquehuanca, además para tranquilizar a la opinión pública, aclaró que el ahora cesado jefe de Sanipes no firmó ningún contrato ni nombró funcionarios y no llegó a asumir sus funciones como titular de ese organismo.

“La ley no obliga a que él ponga el nombre de la excónyuge; pone el nombre de la señora con la que está casado hace años”, dijo la ministra. “La resolución sale el viernes en la tarde. Sábado y domingo no se trabaja. Y lunes me entero de que el señor ha sido esposo de la señora Elena Iparraguirre, que ha causado tanto daño en el Perú con el tema del terrorismo”.

Para el abogado laboralista Jorge Toyama, si bien Verástegui no incurrió en una infracción legal, sí cometió una falta moral y ética. “Es una omisión que puede tener una sanción moral, pero no legal. Los delitos penales son individuales, no de pareja”, dijo el abogado.

SALIDA DEL PAÍS

Javier Verástegui se fue del Perú cuando se hizo público el video ‘Zorba, el griego’, de su entonces esposa bailando con Abimael Guzmán en 1989. Se fue a Canadá con los dos hijos que tuvo con la cabecilla terrorista. Su rastro en el Perú vuelve a aparecer en 2002. Desde entonces ha tenido altos cargos en entidades adscritas al Ministerio de Educación y el Ministerio de la Producción. Y seguía casado con ‘Miriam’.

En su último puesto de jefe del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) solo duró tres días al ser removido ayer por la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca. Verástegui también ha sido asesor de la dirección ejecutiva del Sanipes (2017-2018), y ha tenido distintos cargos en Concytec como director de Ciencia y Tecnología y jefe de diferentes oficinas (2003-2014).

En los últimos doce años, el exesposo de Elena Iparraguirre también ha enseñado en universidades públicas y privadas del país como la Pontificia Universidad Católica del Perú (2011-2017) y la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI (2012-2022).

Verástegui nunca denunció a la cabecilla de Sendero Luminoso, según información brindada por fuentes policiales. Documentos de Inteligencia refieren que cuando era director del Instituto Tecnológico de Investigación y Normas Técnicas (ITENTEC), ahora Indecopi, habría nombrado a exterroristas. Estuvo en ese puesto casi diez años, desde 1977 a 1986, un año después de separarse de Elena Iparraguirre.

SENDERISTAS CAMUFLADOS

Sendero Luminoso está cada vez más presente en la vida política del país. Solo la semana pasada Perú21 reveló la existencia de Voluntad Transformadora, una organización senderista liderada por Juan Santos Romero, excarcelado por terrorismo y militante de Alianza para el Progreso, que adoctrinaba a niños en Trujillo bajo el pensamiento Gonzalo. (Ver recuadro).

Para el exministro del Interior Rubén Vargas, existe un “peligroso desconocimiento” por parte de los órganos de justicia sobre la estrategia política de Sendero Luminoso, y sus organizaciones remanentes.

“Para el Poder Judicial y para el Tribunal Constitucional (...) el terrorista está totalmente apto para elegir y ser elegido. Entonces ¿por qué se le podría prohibir a un terrorista inscribirse en un partido político?”, cuestionó Vargas.

Pero, ¿qué hay de personas como Javier Verástegui quien parece ser un profesional impecable, pero escondía sus antiguos lazos al Estado y a la ciudadanía con una integrante de alto rango de Sendero Luminoso, y sentenciada a cadena perpetua por terrorismo?

Este diario buscó una entrevista con la ministra Choquehuanca; sin embargo, desde la oficina de prensa del Produce dijeron que la ministra ya había dado declaraciones.

TENGA EN CUENTA

-Javier Verástegui fue designado mediante una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte, y la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca.

El puesto del exesposo de Elena Iparraguirre será ocupado temporalmente por la viceministra de Pesca y Acuicultura, Úrsula León Chempén.





