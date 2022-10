El excomandante general de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena, negó haber realizado alguna coordinación con Bruno Pacheco o Beder Camacho para acceder al cargo a cambio de evitar la persecución de personas vinculadas a Pedro Castillo como el exministro Juan Silva o el sobrino del presidente, Fray Vásquez.

“Yo puedo decir que eso es totalmente falso. Niego categóricamente. Mi nombramiento fue cuando era inspector general, me visitó el general Martín Parra Saldaña a mi oficina para informarme que habían firmado mi resolución suprema y decirme que al día siguiente iba a ser comandante general de la PNP”, detalló a RPP.

“Me pasa por teléfono al ministro Dimitri Senmache, me saluda y me confirma este nombramiento. Yo agradecí al señor presidente por la confianza. Así fue mi nombramiento, no hubo ninguna condición”, agregó.

Vera se pronunció en respuesta al testimonio de colaboradores eficaces que, ante la investigación del equipo especial encabezado por Harvey Colchado, dijeron que se le ofreció el cargo de comandante general por parte de Pacheco y Camacho a cambio de trabajar en contra de la búsqueda de personas llegadas a Castillo Terrones.

“Inicialmente lo que hice fue fortalecer los equipos policiales a cargo de Óscar Arriola para la búsqueda de prófugos. No tuve ningún condicionamiento”, aseveró para luego resaltar que también firmó el documento para crear el equipo especial encabezado por Harvey Colchado.

