Maritza Sánchez, excolaboradora de la presidenta Dina Boluarte, ha destapado detalles reveladores sobre las ‘preferencias materiales’ que tenía la mandataria durante la campaña electoral de 2021.

Según Sánchez, la presidenta Boluarte portaba accesorios como argollitas y aritos plateados en aquel período. Además, señaló que Boluarte habría expresado su afinidad por el vehículo del empresario Henry Shimabukuro, lo que sugeriría una inclinación hacia los bienes materiales.

“Durante la campaña, no usó ningún reloj o pulsera pero sí consultaba por marcas. Una vez manifestó que estaba acostumbrándose al carro de Henry Shimabukuro, ya manifestaba una inclinación a las cosas materiales pero ella no tenía puesto nada. No tenía puesto ni una sortija. Tenía siempre dos aritos plateados, argollitas y una cadenita de bisutería que tampoco era oro”, reveló Sánchez en entrevista para Exitosa.

Además, la excolaboradora agregó que Boluarte recibió varios regalos durante la campaña electoral, entre los que destacó un ponchito del cual fue testigo su presencia en el Club Apurímac.

Las declaraciones de Sánchez surgen en medio de las afirmaciones realizadas por Henry Shimabukuro, otro personaje cercano a la presidenta, quien señaló un cambio notable en la cantidad de accesorios que luce Boluarte en la actualidad.

“Andaba en una situación bastante humilde, con un reloj bastante barato de 20 soles creo, un celular bastante cómodo y lentes pegados. Ni qué hablar de la vestimenta”, expresó Shimabukuro.





