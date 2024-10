Excanciller Javier González-Olaechea: "Descarto en el futuro inmediato asumir un puesto público"

El excanciller Javier González-Olaecha descartó asumir un puesto público en un futuro inmediato, tal y como se especuló ayer cuando diversas versiones daban cuenta de que sería el nuevo premier de Dina Boluarte.

"Haber sido Canciller del Perú me ofreció el honor de servir a mi país, defender nuestros intereses y la libertad sin fronteras, razón por la cual estoy muy agradecido", escribió en X González-Olaechea.

En redes sociales circuló la versión de que el excanciller Javier González-Olaechea fue contactado por un ministro para plantearle la propuesta, a nombre de Dina Boluarte, de que regrese al Gabinete, pero como presidente del Consejo de Ministros.

Fuentes de Perú21 en el Ejecutivo indicaron que, en efecto, González-Olaechea fue consultado sobre el tema, pero que no había dado una respuesta aún. Según dichas fuentes, no tendría interés en volver. Este diario le hizo la consulta al exjefe de la Diplomacia peruana, pero no respondió.

Así lo consignamos este martes en nuestro diario.

González-Olaechea terminó su mensaje con esta frase: "Agradeceré no ahondar en rumores".

