Excanciller González-Olaechea confía en ser presidente del Perú e invita a Elon Musk a nuestro país

El exministro de Exteriores Javier González Olaechea invitó al Perú al multimillonario dueño de Tesla y de X, Elon Musk.

Musk es actualmente Jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la administración de Donald Trump.

El precandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) comentó una imagen compartida por Musk en su cuenta de X, en referencia a la cooperación internacional brindada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La foto muestra dos jarrones con monedas. El primero, casi vacío, lleva la etiqueta "Dinero para ayuda por huracán"; mientras que el otro jarrón lleno de dinero indica "Dinero para libro cómic transgénero en Perú". Ante ello, el magnate comentó "ya no más".

González-Olaechea se mostró de acuerdo con la postura del dueño de X y le pidió visitar el Perú cuando desee y no ocultó su confianza en una eventual victoria suya en las elecciones de 2026. "Hay mucho que podemos hacer juntos por el bien del Perú y de los Estados Unidos cuando sea presidente".

Como se recuerda, a pocos días de iniciada la segunda administración de Donald Trump, la vocera de Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que dinero estadounidense destinado a la cooperación internacional había sido utilizado, entre otras cosas, para financiar un cómic transgénero (US$ 32,000), mientras que US$ 1,5 millones para programas inclusivos en Serbia, y US$ 70,000 para un musical de programas inclusivos en Irlanda.

