Mediante un comunicado, Ex Altos Mandos de las Fuerzas Armadas, figuras políticas y colectivos, exhortaron al Congreso a que se presente una candidatura unitaria de la oposición para elegir al nuevo presidente del Parlamento, luego de la censura contra Lady Camones el pasado martes.

“Los Colectivos y ciudadanos firmantes demandamos que en el Congreso de la República se presente una candidatura unitaria de la Oposición democrática a la Presidencia del Congreso”, se puede leer en el comunicado.

“Demandamos de los congresistas con ideas firmes de libertad y democracia que depongan cualquier interés personal o de grupo y piensen en el Perú proponiendo a la persona más idónea para presidir este fundamental poder del Estado”, indica.

¿Por qué censuraron a Lady Camones?

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, fue aprobada la moción que presentaron diversas bancadas parlamentarias oficialistas para retirar de la presidencia de la Mesa Directiva a quien había sido elegida como sucesora de María del Carmen Alva el pasado 26 de julio.

El viernes 2 de setiembre, el portal Epicentro TV difundió varias grabaciones que se hicieron durante una reunión partidaria sostenida esa misma semana entre militantes de APP, congresistas de su bancada y su fundador César Acuña, actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad.

En el primer reportaje sobre estos audios, se oye a Acuña Peralta presionar a Lady Camones y otros miembros de APP para agilizar la aprobación del proyecto de ley que envió el Ejecutivo para crear el distrito Alto Trujillo.

“Ahorita ese proyecto de Alto Trujillo me va a favorecer a mí. Si eso lo generamos, esta semana tiene que sacar el dictamen de la Comisión de Descentralización, que lo manden, ta ta, y la semana que viene entra al pleno y la siguiente se va Lady y entrega la ley a Trujillo”, señaló el actual candidato al Gobierno Regional de La Libertad por APP.

Acuña Peralta es específico en sus instrucciones y asegura que la bancada de APP tiene “tarea”. “No sé cómo lo hacen, dictamen de la Comisión de Descentralización, la siguiente semana entra a agenda lo aprueba el congreso y tú ahí vas tú allá, se va Lady allá”, detalla en la conversación que ocurrió el 30 de agosto.

Lo que dijo Lady Camones

Como parte de esta conversación, se oye a Lady Camones respaldar la idea del proyecto a favor de Alto Trujillo, dejando de lado incluso un acuerdo que había tenido previamente con el congresista Carlos Anderson sobre el proyecto Chavimochic.

“Yo ya me comprometí con él (Carlos Anderson) pero él no ha logrado los votos. Entonces [...] no le va a ayudar, presidente, eso. Lo del Alto Trujillo creo que sí, es un tema popular”, indicó.

Acuña, Camones y la vacancia

El segundo reportaje de Epicentro TV, difundido el sábado 3 de setiembre, contiene más audios donde César Acuña, Lady Camones y otros congresistas de APP se muestran a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo en lugar del adelanto de elecciones que han planteado personas como Keiko Fujimori.

“Creo que debería haber un comunicado, un mensaje para que los peruanos sepan que no estamos blindando a Castillo. Y esos 34 días para mí son clave, clave, clave. No deben relacionarme con Castillo”, insiste Acuña, en alusión a los días que faltan para los comicios del 2 de octubre.

Lady Camones también se suma al respaldo a favor de la moción de vacancia que, hasta la fecha, viene siendo promovida por el no agrupado Edward Málaga.

“La solución más próxima no es el adelanto de elecciones, porque en un mes o en dos meses, cae Castillo y, con él, de repente, caemos nosotros. Entonces, tenemos que ser responsables en ese sentido. El adelanto, yo pienso, mínimo un año. Y en un año, Castillo destrozó todo, a nosotros también”, advierte la entonces presidenta del Legislativo.

