Ex presidentes en la mira de la Fiscalía

El fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez inició investigación de forma preliminar a los ex presidente Alejandro Toledo , Alan García y Pedro Pablo Kuczynski por los presuntos aportes de la empresa Odebrecht a sus campañas electorales de 2011.

De acuerdo con fuentes de Perú21 , la decisión de Pérez se basa en las declaraciones que Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, dio a la Fiscalía peruana el pasado 28 de febrero en Sao Paulo, Brasil.

En la diligencia, el ex ejecutivo brasileño afirmó que aportó US$600 mil, US$200 mil y US$300 mil a las campañas de Toledo, García y Kuczynski, respectivamente.

La pesquisa también alcanzaría al ex jefe de seguridad de Palacio de Gobierno en la gestión de Toledo, Abraham Dan On, al ex ministro aprista Luis Alva Castro y a la embajadora Susana de la Puente, quienes fueron mencionados por Barata como presuntos intermediarios en la entrega de los citados aportes.Toledo habría recibido aporte.