Julio María Sanguinetti sobre caso Alan García: "Esta situación no deja de ser molesta para la relación bilateral"

El ex presidente de Uruguay Julio María Sanguinetti consideró que el pedido de asilo diplomático que ha planteado Alan García a su país afecta las relaciones bilaterales con el Perú, por lo que debe ser analizado con cautela y tomando en cuenta todos los elementos posibles.

"Evidentemente toda esta situación (pedido de asilo de Alan García) no deja de ser molesta para la relación bilateral. Por eso hay que analizarla con parsimonia. No es en blanco y negro, hay que mirar todos los detalles porque la relación Uruguay con Perú también es importante. Es una relación muy amistosa y tradicional que hay que preservar", comentó en declaraciones a RPP.

Julio María Sanguinetti recordó que, en Uruguay, la práctica usual suele ser favorecer a las personas que piden asilo diplomático en caso de que haya alguna duda razonable sobre las garantías que debería tener algún investigado. Sin embargo, señaló que este análisis es complejo y solo le compete al gobierno de su país.

"Hay que ubicar con seriedad todos los matices del caso y creo que hay que tener la madurez suficiente para analizar estas cosas sin simplificaciones [...] Uruguay tiene que ser cuidadoso con todos los elementos: las relaciones con Perú, las circunstancias del caso, el delito que pudiera estar en juego, las requisitorias que existen", comentó.

El ex jefe de Estado de Uruguay evitó señalar si él le otorgaría o no el asilo a Alan García ya que señaló que no tiene ningún elemento para poder tomar una decisión en ese sentido.

"Uruguay siempre ha sido favorable. La duda siempre ha sido a favor del que pide el asilo, pero hay que ver si existe o no una duda razonable [...] hay que actuar con parsimonia. No se puede sacar una conclusión primero y analizar los elementos después", concluyó.

El Gobierno peruano estará enviando, en el transcurso del día, la información requerida por Uruguay en el marco del pedido de asilo diplomático que ha presentado Alan García, quien aduce una persecución política en su contra por las investigaciones que lo involucran en pagos que habría recibido de Odebrecht por la Línea 1 del Metro de Lima.