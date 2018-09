La defensa del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski solicitó hoy la reprogramación de su declaración por la investigación en su contra por el denominado caso ‘Mamanivideos’.

César Nakazaki, abogado de PPK, explicó a Perú21 que esto se debe a que aún no ha tenido acceso a información del Ministerio Público, pese a que su patrocinado está en condición de investigado.

Vea también PPK y Aráoz responden a Chávarry por investigación

“Nosotros hemos sido cambiados de situación, de testigo a investigados. Cuando recién tomé la defensa, al día siguiente me presenté en la Fiscalía y pedí acceso al expediente para que me den información sobre el caso, pero me negaron el acceso porque dijeron que yo no tenía la condición de investigado, recién ahora puedo acceder al expediente y hacer la preparación que corresponda”, explicó.

Cabe anotar que este caso fue denunciado por la bancada de Fuerza Popular (FP), luego de difundir unos videos –filmados por el congresista Moises Mamani– donde se revelaría una supuesta entrega de beneficios a congresistas a cambio de que voten en contra del segundo pedido de vacancia contra el ex jefe de Estado.

Cabe anotar que PPK también está incluido en la investigación por el indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori. Sobre ello, había sido citado para ayer jueves, sin embargo, también se pidió su reprogramación.