Ex ministros piden que Humala y Heredia enfrenten proceso en libertad Ex funcionarios emiten pronunciamiento a 100 días de la detención preventiva de la ex pareja presidencial, que es investigada por presunto lavado de activos.

Ollanta Humala (Diroes) y Nadine Heredia (penal Anexo de Chorrilos) cumplieron 103 días en prisión preventiva. Ollanta Humala (Diroes) y Nadine Heredia (penal Anexo de Chorrilos) cumplieron 103 días en prisión preventiva. Luis Centurión