El ex ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala, Pedro Cateriano, publicó un pronunciamiento en redes firmado por los ex ministros del gobierno nacionalista, quienes coincidieron en calificar como “injustificada” la detención del ex jefe de Estado.

Entre los firmantes se encuentran el ex premier Juan Jiménez Mayor, el ex canciller Rafael Roncagliolo y el ex ministro de Economía, Alonso Segura. Quien brilla por su ausencia es la también ex primera ministra, Ana Jara Velásquez.

Cabe recordar que esta tarde Ollanta Humala y Nadine Heredia fueron trasladados hacia los penales de Barbadillo y Anexo Chorrillos, respectivamente.