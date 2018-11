Ex ministro uruguayo: “Alan García no merece el asilo”

El ex ministro de Educación y Cultura en Uruguay, Antonio Mercader, se pronunció –a través de su columna en el diario El País– sobre el pedido de asilo del ex presidente Alan García y dijo que este “no merece” que se le brinde dicha gracia. “El gobierno uruguayo debe recordar que desde hace tres décadas el nombre de García está empañado por acusaciones de corrupción”, escribió.

Recordó que el líder aprista salió incriminado por enriquecimiento ilícito de sus dos gobiernos. “En todos los casos logró zafar de la justicia gracias a artificios jurídicos”, manifestó.

“Esta vez la justicia peruana lo acorraló durante la investigación del escándalo de la empresa Odebrecht que ha llevado a la cárcel a unos cuantos políticos de Perú”, aseveró.

En virtud de ello, destacó que darle el asilo “sería consagrarlo como si fuera un perseguido”. “Supondría también santificar a García, algo que no se merece”, indicó.

“Si regresó al poder en 2006 es porque la memoria de los pueblos es frágil y porque se presentó como la alternativa a Ollanta Humala, un candidato cuya propuesta radical era inviable”, subrayó.

Por otro lado, fuentes de Perú21 indicaron que posiblemente la situación del ex mandatario se resuelva en el transcurso de la semana.

Además, previeron que la decisión que tome el gobierno de Tabaré Vázquez podría verse influenciada por la opinión de ex presidente uruguayos.

Explicaron, además, que en caso de que se deniegue el asilo al ex jefe de Estado, el país charrúa puede limitarse a entregarlo a las autoridades peruanas. No está obligado a otorgarle un salvoconducto para que vaya a un tercer país.

En tanto, el escritor peruano Álvaro Vargas Llosa señaló, en su columna en el diario La Tercera de Chile, que “sería un grave hecho histórico” que Uruguay asile a García pues, dijo, impediría investigarlo.