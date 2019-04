Ex ministro Alfredo Thorne visitó al ex presidente Kuczynski en la Prefectura El ex titular de Economía y Finanzas fue uno de los 24 ex ministros que suscribió un documento en el cual se considera “inconstitucional y arbitraria” la orden de detención contra el ex mandatario.

- / - Alfredo Thorne acudió este jueves a la Prefectura de Lima para visitar al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Jessica Vicente / GEC) - / - Thorne fue uno de los 24 ex ministros que suscribió un documento en el cual se considera “inconstitucional y arbitraria” la orden de detención contra el ex mandatario. (Foto: Jessica Vicente / GEC) - / - Como se recuerda, Thorne dejó el Ministerio de Economía y Finanzas en junio del 2017 luego de que el Congreso votase en contra de la cuestión de confianza solicitada por su persona. (Foto: Jessica Vicente / GEC) - / - Durante la campaña presidencial del 2016, Alfredo Thorne fue jefe del plan de Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: Jessica Vicente / GEC) - / - Sobre el ex ministro pesa una denuncia constitucional por cohecho activo genérico y tráfico de influencias en agravio del Estado. (Foto: Jessica Vicente / GEC) - / -