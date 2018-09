Ex directivo de Odebrecht confirmó pagos a Félix Moreno

El ex directivo de Odebrecht Ricardo Boleira confirmó que la empresa realizó pagos al gobernador del Callao, Félix Moreno , quien es investigado por presuntamente recibir US$2.4 millones para la adjudicación de la vía Costa Verde.

Según fuentes fiscales, Boleira reconoció estos pagos, pero no entró en detalles porque el interrogatorio ante el fiscal Germán Juárez, ayer en Curitiba (Brasil), era sobre los aportes de Odebrecht a la campaña del No a la revocatoria de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán (2012-2013).

Al respecto, dijo que no tomó decisiones sobre el dinero que aportó la constructora y que según Jorge Barata ascendió a US$3 millones.

No incriminación

Las declaraciones de Boleira serán incluidas en el proceso de colaboración eficaz que sigue la empresa en el Perú. Ello, gracias a que, previo al interrogatorio, el procurador ad hoc Jorge Ramírez firmó en Brasil el pacto de no incriminación.

Este es el mecanismo con el que los empresarios y la constructora condicionan el uso de sus colaboraciones a fin de que no se utilicen en su contra. No obstante, esta vez existió una cláusula con la que el colaborador autorizó que su testimonio pueda ser usado como prueba por la Procuraduría para que esta fije el monto de la eventual reparación civil que deberán pagar los ex directivos.

SABÍA QUE...

- La diligencia con Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht en Lima, se reprogramó para el jueves 4 de octubre. Necesita tiempo para recabar información.