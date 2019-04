Ex concejales acompañaron a ex alcalde de Chiclayo a citas con Héctor Becerril

El sindicado cabecilla de Los Temerarios del Crimen, David Cornejo, no acudió solo al despacho del congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. En cuatro de los cinco encuentros, revelados por Perú21, el ex alcalde de Chiclayo asistió acompañado de ex concejales municipales que también están implicados en la organización criminal.

Se trata de José Luis Cabrejos Ucañay y Boris Bartra Grosso, según el registro de visitas al despacho del legislador al que accedió este diario. Las fechas y horas coinciden con el ingreso del ex alcalde.

De acuerdo a la investigación del fiscal Juan Carrasco, ambos se coludieron con Cornejo para direccionar obras públicas en favor de empresas.

En dos fechas coincidieron los tres en la oficina de Becerril: El 29 de setiembre de 2016 y el 1 de junio de 2017. El 10 de enero y el 21 de abril de 2017 acudieron juntos Cabrejos y Cornejo, que hoy cumple prisión preventiva de 36 meses.

Actualmente, Cabrejos es investigado por Carrasco por integrar la red criminal. Bartra, en tanto, ya ha sido sentenciado a cuatro años de prisión suspendida tras haber aceptado que fue intermediario entre Antonio y Wilfredo Becerril -hermanos del parlamentario fujimorista- y el ex burgomaestre para negociar proyectos del municipio.

Fue la empresaria Mirtha Gonzáles Yep quien señaló que pagó coimas a Héctor Becerril a cambio de que la empresa que representaba -Constructora CRD- se adjudicara la planta de transferencia de residuos sólidos en Chiclayo, en 2017.

Gonzáles manifestó ante la Fiscalía, además, que los presuntos sobornos que pagó fueron repartidos entre los hermanos Becerril, los regidores y el ex burgomaestre de Chiclayo.

El parlamentario ha negado la versión de Gonzales Yep. Y sobre las reuniones con la ex autoridad edil, Héctor Becerril ha señalado que Cornejo lo visitó para pedir apoyo ante los desastres generados por el fenómeno de El Niño en ese año.

Visitas Visitas realizadas por ex alcalde David Cornejo Chinguel

Visitas. Visitas realizadas por Boris Bartra.