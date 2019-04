Ex asesora de Pedro Chávarry denuncia haber sido víctima de acoso sexual

La ex asesora del otrora fiscal de la Nación Pedro Chávarry , Rosa Venegas , aseguró este jueves haber sido víctima de acoso sexual en el Ministerio Público. La también ex parlamentaria se reservó el nombre de su agresor, pero precisó que su ex jefe conocía de de esta situación y no hizo nada al respecto.

"Estoy siendo sometida a pericias psicológicas y pericias psiquiátricas a pedido mío porque yo señores, como muchas mujeres, fui víctima de acoso y hostigamiento sexual en mí trabajo", sostuvo en diálogo con la prensa.

"Lo sabía la autoridad y no hicieron nada, me reservo el nombre, no fue la autoridad, pero la autoridad conocía y sabía cuál era su función, yo no lo he dicho antes porque quería que hayan las pruebas porque la verdad es una sola y yo estoy diciendo la verdad", señaló.

Venegas brindó estas declaraciones a su salida de la empresa Claro, a donde acudió junto con el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia para solicitar el registro de sus llamadas telefónicas y así probar su testimonio ante el Ministerio Público en el marco de la investigación en su contra por la violación del lacrado de una oficina en dicha institución.

"He venido a recoger el registro de mis llamadas telefónicas. Hemos solicitado sobre todo del 1 al 11 de enero. Yo quería demostrar que había sido llamada y estaba en duda mi defensa estaba en base a esas llamadas que yo había recibido, pero estaba privando la empresa Claro mi derecho a la defensa y mi derecho a la información", indicó

"Las llamadas [son] de las autoridades que yo he señalado en mis declaraciones. Creo que varios de ustedes ya tienen acceso a las declaraciones que yo estoy brindando", añadió.