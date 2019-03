Ex asesor de Jorge del Castillo: "Estuve en el momento y el día equivocado"

El ex asesor del congresista Jorge del Castillo , César Sandoval, aseguró este jueves que estuvo "en el momento y el día equivocado" en el Ministerio Público luego de que se revelase que fue grabado por las cámaras de seguridad que captaron a Pedro Chávarry en el piso 9 del Ministerio Público, así como a Rosa María Venegas ingresando a los espacios lacrados.

"Estuve en el momento y el día equivocado en la fiscalía. Yo solo quería tomar el ascensor", sostuvo en una entrevista con RPP.

Sandoval dijo haber visto "dos o tres veces en su vida" al ex fiscal de la Nación y negó haber sido su asesor. Rechazó, en ese sentido, la versión de Chávarry que indica que él le ofreció sus servicios de asesoría política.

"Nunca he sido ni soy asesor de Pedro Chávarry. [....] Yo le dije que bueno era asesor político y de marketing. Le dije: usted no está muy bien con el pueblo, necesita rodearse de gente que lo ayude. Le di una opinión nada más, no le ofrecí mis servicios", relató.

"El señor Chávarry ojalá lo pueda expresar, porque lo he visto a él en diferentes entrevistas y no articula bien sus expresiones y hay veces que es incoherente. Yo espero que si esas son las declaraciones que él ha dado espero que las aclare sino ha mentido. A Chávarry lo he visto, de manera alternada, dos o tres veces en mi vida, personalmente", señaló.

Horas antes, luego de que trascendiese la presencia de Sándoval junto con Chávarry el día que se violó el lacrado de una oficina, Del Castillo lo cesó como su asesor y aclaró que nunca supo que su hoy ex asesor trabajaba para Pedro Chávarry.

"El fiscal Chávarry narra según los medios que conoció a Sandoval en octubre del año pasado. Se le acercó, le ofreció sus servicios y los aceptó. ¿Es tan fácil que un fiscal de la Nación acepte los servicios de una persona que se le acerca en ese momento? Más aún si se trata de un funcionario del Congreso", cuestionó el legislador.

