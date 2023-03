Carlos Sánchez Berzaín es un reconocido político boliviano. Fue ministro 5 veces en su país. Hoy reflexiona sobre la realidad de Bolivia, el daño que causó Evo Morales.





¿Qué opina de las protestas en Puno?

Le podrán llamar como quieres, pero eso es el Castrochavismo del siglo XXI, es la conspiración permanente contra los países con democracia que se produce en los países castrochavistas liderados por Cuba, con plataforma en Venezuela Bolivia y Nicaragua. Hoy el Perú está siendo víctima de una agresión salvaje desde la dictadura narcoestado de Bolivia. Bolivia ha movilizado gente, armas, recursos para destrozar la democracia peruana.









¿Bolivia es ejemplo para el Perú en su modelo económico, como señala un sector de la izquierda peruana?

Bolivia subvenciona todo; importa todo: cebolla, tomate, productos agropecuarios, incluso a Perú. En el momento que hubo la crisis en el Perú estos productos empezaron a escasear y por supuesto que subieron los precios en Bolivia. Esto ha permitido productos de contrabando para lavar el dinero que produce el narcotráfico.





¿Y la pobreza?

Ha crecido grandemente. El gas, por ejemplo, es el resultado del proceso de capitalización que hace el presidente Sánchez Lozada en Bolivia, abre el mercado para el gas a América del Sur y está adelantado tres años al proyecto de Camisea. Cuando llega Evo Morales destroza la industria del gas boliviano convirtiéndolo en un mecanismo estatista. Bolivia no tiene gas, pero el Perú sí porque el Perú tiene una norma constitucional que impide hacer empresas estatales para la explotación de productos estratégicos. Bolivia tiene 150% de deuda externa, son cerca de 40 mil millones de dólares. Cuando un país sobrepasa el 60% de deudas en el mercado internacional ya no puede tener más crédito, Bolivia está en ese rango. Tal es el nivel de crisis que está optando por robarles a los fondos de las AFP, los recursos privados destinados a pagar la jubilación de los bolivianos. Le han robado 4 mil millones de dólares y se aprestan a robarles más. Y la manera de hacer ese robo es por medio de la emisión de bonos del BCR que no valen nada, es papel mojado a cambio de dólares en efectivo para seguir engañando a la gente. Morales y lo que pasa en Puno.