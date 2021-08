El expresidente de Bolivia, Evo Morales, volvió a abordar la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo el miércoles pasado. En un tuit, explicó que le presentó a Castillo el proyecto América Plurinacional.

“En breve reunión con hermano presidente Pedro Castillo le presentamos el proyecto de América Plurinacional de los pueblos para los pueblos, impulsado por movimientos indígenas, sociales e intelectuales desde Runasur, en reemplazo de “América para los americanos”, escribió Morales.

En breve reunión con hermano presidente @PedroCastilloTe presentamos el proyecto de #AméricaPlurinacional de los pueblos para los pueblos, impulsado por movimientos indígenas, sociales e intelectuales desde Runasur, en reemplazo de América para los americanos.@runasurdigital — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 15, 2021

En la red Social, Morales difunde información sobre “América Plurinacional”, un proyecto que impulsa “consolidar la lucha antiimperialista”.

“Es la respuesta contra toda forma de intervencionismo e injerencia. Rechazamos las acciones del imperialismo y el capitalismo que imponen sanciones económicas, organizan golpes de Estado y promueven el fascismo y racismo que atentan contra la soberanía de los pueblos”, indica.

Asimismo sostiene que América Plurinacional “defiende los recursos naturales, la redistribución de la riqueza y la solidaridad entre pueblos. Rechazamos al capitalismo y el consumismo por ser un sistema fallido que provoca desigualdad, muerte y destrucción”.

El viernes pasado, Morales informó que había sostenido una reunión con Castillo y que habían firmado acuerdos.

“Anteanoche me reuní, saludar al señor presidente unos 10 o 15 minutos, así como me reuní con Alan García acá, como me reunía con Toledo, con PPK. Hicimos varios acuerdos, convenios firmamos. Es natural”, manifestó a la prensa.

Cabe precisar que el 27 de julio pasado, Evo Morales cuestionó la presencia de EE.UU. en territorio nacional y que lejos de combatir al narcotráfico, lo aumentaba. Asimismo cuestionaba la “doctrina Monroe”.

La Cancillería le abrió las puertas a Evo Morales como si fuera aún un alto dignatario. En Lima, el boliviano se reunió y apadrinó la conformación del nuevo partido del Conare - Movadef.