La reunión de la Runasur, proyecto separatista que impulsa el expresidente de Bolivia Evo Morales y que intentó concretar en Cusco, se suspendió bajo el pretexto de “una evaluación sanitaria” ligada a la pandemia por el COVID-19.

La información la dio a conocer el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien fungió de vocero del boliviano. Horas antes, el mismo Cerrón sostuvo que se esperaba la llegada de Morales y que, para ello, el sur peruano lo iba a “escoltar desde su ingreso”.

Buscando blindar al exmandatario boliviano, la Cancillería emitió un comunicado donde sostuvo que la “iniciativa de la Runasur no involucra ni vincula al Estado”. Habría que subrayar que en los documentos del proyecto remarcan que el “plan geopolítico transnacional busca constituir una América Plurinacional mediante el reemplazo de las repúblicas por Estados plurinacionales gobernados por asambleas constituyentes originarias”.

La suspensión fue confirmada por el diputado Faustino Ollisco, del partido político fundado por Morales en Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS). “Runasur es para seguir construyendo un nuevo modelo de integración. Es un orgullo querer hacer nacer instituciones y tener nuestra propia palabra originaria y no desde el punto de vista colonizador”, afirmó.

BLOQUE DE DEFENSA

A pesar del respaldo que Runasur recibió de la Cancillería y del Gobierno, lo que habría dejado sin piso al evento y promovido su suspensión es el contundente pronunciamiento de los excancilleres, la decisión del Congreso de declarar persona no grata a Morales y la advertencia de las comisiones de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores del Congreso.

En ese contexto, Dardo López-Dolz, exviceministro del Interior, sostuvo en Twitter que “los secesionistas de Runasur retroceden ocultándose tras un pretexto sanitario que no respetan. Gran victoria de la patria pese a la traición de Cancillería y el silencio cobarde de los que deben su existencia a la única función de defender la patria”.

RUNASUR NO VA AHORA NI NUNCA

El embajador Hugo Palma criticó a los organizadores que recién tomen en cuenta el tema sanitario, puesto que el estado de emergencia por la pandemia se mantuvo siempre. “La suspensión se debería a un tema de salubridad, es decir, que recién ahora están preocupados cuando no lo estuvieron en el momento en que Morales hizo la convocatoria y la situación estaba muy delicada”, dijo.

En esa línea, alertó que el evento no se ha cancelado, por lo que podría convocarse en otra fecha y en otro lugar dentro del Perú. “Lo que llama la atención es que sí se ha suspendido, pero no han dicho que no se va a hacer”, sostuvo a Perú21.

En ese escenario, exhortó a la ciudadanía y las instituciones a mantenerse atentos ante un nuevo intento de realización del evento separatista. “No es que ya pasó y listo, la alerta sobre Runasur debe mantenerse de modo que de ninguna manera ni ahora, ni en tres meses ni en un año se dé este evento que es absolutamente incompatible con la soberanía”, agregó.

TENGA EN CUENTA

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, declaró que el expresidente de Bolivia Evo Morales puede ingresar al país y participar en cualquier evento a pesar de que fue declarado persona no grata en noviembre por el Congreso de la República.

El 80% de peruanos piensa que el boliviano no tiene derecho a participar en la política peruana, según una encuesta Ipsos de octubre.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, advirtió que Morales “quiere aprovecharse del Perú y quitarnos el mar, litio, uranio y cobre”. “Ese señor tiene una falta de respeto al país”, remarcó.

