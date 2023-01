La canciller Ana Gervasi se pronunció hoy en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso sobre las actividades proselitistas que el expresidente boliviano Evo Morales y ocho de sus operadores, a los que se le prohibió el ingreso al Perú, realizaron en territorio nacional.

Gervasi explicó durante su intervención que no se explayaría en profundidad sobre el caso de Morales pero recordó el trato que debe tener este personaje al no ser un dignatario.

“Debo reiterar, el señor Evo Morales no es un jefe de Estado, es un ciudadano común y, por lo tanto, sus acciones están sujetas a nuestra ley migratoria, no es un tema sobre el cuál deba pronunciarse el Ministerio de Relaciones Exteriores”, manifestó.

Y añadió: “El jefe de Estado de Bolivia es el señor Luis Arce, no me voy a pronunciar sobre los asuntos internos de Bolivia, pero cualquiera que quiera googlear se dará cuenta de la conexión entre ambos personajes, de manera que me abstengo de dar mayores comentarios; no nos corresponde romper relaciones con un país cuyo gobernante no es la persona indicada (Evo Morales), al contrario, estamos trabajando para mejorar nuestras relaciones con Bolivia, que es lo que corresponde a una Cancillería profesional”.

La ministra finalizó señalando que es Migraciones la entidad que debe dar detalles sobre la situación de Morales. Precisamente, el jefe de Migraciones Armando García detalló en la misma comisión los nombres de los ciudadanos bolivianos a los que se les impidió el ingreso al país.

Las personas son Félix Cárdenas Aguilar, Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, Isabel Ala Condori, Edgar Ramos Laura, Mario Mita Daza, Dionisio Núñez Tangara, Delina Chile Mamani y Francisca Alvarado Pinto. Todos vinculados a Morales.





