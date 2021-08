El expresidente de Bolivia Evo Morales informó ayer que en la reunión que sostuvo con el presidente Pedro Castillo le presentó el proyecto América Plurinacional del Runasur. Se trata de una iniciativa regional impulsada por Morales que se nutre de la ideología del socialismo del siglo XXI y que desarrolla un decálogo de principios que buscan ser instaurados en el Perú.

“En breve reunión con el hermano presidente Castillo, presentamos el proyecto de América Plurinacional de los pueblos para los pueblos, impulsado por movimientos indígenas, sociales e intelectuales desde Runasur, en reemplazo de América para los americanos”, escribió Morales en Twitter.

¿Y qué es Runasur? Según su web, esta iniciativa deriva de la Unasur (creada por el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez) y “es un mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos sociales de la región”.

El Runasur se basa en diez puntos de un decálogo que desarrolla estos puntos: la “lucha antiimperialista”, el rechazo a las sanciones económicas, la defensa de recursos naturales, la redistribución de la riqueza, la descolonización y “la propiedad individual y colectiva”.

El exvicecanciller Eduardo Ponce criticó las propuestas que impulsa Morales al considerar que su ideología “no entiende nada de lo que ocurre realmente en el presente y pasado de la región”.

“Busca que se copie el modelo de Bolivia, la expansión política en el sur del Perú, por eso busca dicha pluralización. Eso explica su interés en el gas y las frecuentes visitas a gobernadores al sur, donde ha establecido lazos muy negativos. Morales realiza estas propuestas porque se considera un abanderado del socialismo del Siglo XXI y ha visto que puede colonizar el Perú ideológicamente”, dijo el diplomático.

El expresidente de Bolivia Evo Morales brindó una conferencia de prensa este viernes. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / @photo.gec)

Desde Santa Cruz, el periodista y analista político boliviano Carlos Valverde rechazó la propuesta de Morales que proviene del socialismo del Siglo XXI.

“Busca poner al sector indígena de su lado (con la Runasur). Lo mismo se ha hecho en Chile y probablemente Perú caiga en su juego. Lo que promueve con el socialismo del siglo XXI es un neopopulismo autoritario, con partes de comunismo y fascismo. No hay nada nuevo en su discurso mesiánico, que apunta a las emociones” , expresó Valverde a Perú21.

Sobre si considera que existe injerencia de Morales en Perú, Valverde lo descartó, pues “está allá porque ha encontrado un espacio favorable. Existe injerencia cuando uno se mete en algo a donde no le invitan, pero el presidente Castillo se lo permite”.

REUNIONES SIN REGISTRO

Morales ha informado sobre el encuentro con Castillo, empero, no existe ningún registro público sobre ello. Perú21 verificó en el portal de Transparencia del Despacho Presidencial y entre los días 9 y 14 de agosto no se muestra ningún ingreso del expresidente boliviano para reunirse con Castillo. Tampoco figura en la agenda del jefe de Estado.

Por boca del propio Morales, se supo que hubo un encuentro en la noche del miércoles 11 de agosto. “Anteanoche me reuní, saludé al señor presidente unos 10 o 15 minutos, así como me reuní con Alan García acá, como me reunía con Toledo, con PPK, hicimos varios acuerdos, convenios firmamos. Es natural”, dijo refiriéndose a sus pasadas actividades cumplidas en visita oficial de dignatario, representación que no tiene hoy.

Este diario buscó confirmar si la Cancillería estuvo al tanto de dicho encuentro y qué se trató, pero, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

Ponce advirtió la falta de transparencia del gobierno al no informar de este encuentro que implicaría un cambio en nuestra política exterior y cuestionó que sea Morales el que dé detalles. “Es inaceptable e irregular”, subrayó.

DATOS:

- El 25 de abril pasado, Morales anunció en Cochabamba (Bolivia) la creación de Runasur como un foro alternativo al Unasur con un equipo técnico conformado por representantes de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina.

- El objetivo es integrar a los 12 países de la región. Su sede central estará en Bolivia y tendrá cuatro subsedes en el norte, sur, este y oeste del país altiplánico.

- El 27 de julio pasado, Morales participó en un encuentro de cocaleros en Lima en donde señaló que impulsaría su proyecto de América Plurinacional. “Es una lucha, ideológica, política, programática.”, manifestó.

