El embajador Hugo de Zela celebra la decisión de la Cancillería de no aceptar como cónsul de Bolivia en Puno a Lidia Patty, una política muy cercana a Evo Morales, que pertenece al MAS y cuyos intereses no serían nada buenos.





¿Qué debe pasar con la señora Lidia Patty?

Queda una situación muy sencilla. Ya no tiene capacidad de actuación y lo explico a continuación. Las relaciones consulares están regidas por la Convención de Viena del año 1963. Esa convención determina cuáles son los procedimientos. Formalmente, hay un consulado en Puno, es normal que Bolivia nombre a una persona para que se haga cargo de ese consulado, pero también es normal que el gobierno peruano evalúe a las personas que se quieran acreditar y decidir si es o no conveniente para el Perú.









¿Qué procedimientos tenían que seguirse?

Cuando un país quiere nombrar a un cónsul en otro, lo que hace es emitir un documento que acredita a esa persona; este documento se llama cartas patentes. Luego se presenta a la Cancillería y la Cancillería tiene que darle la autorización para que realice su trabajo. Ese trabajo tiene un nombre en latín, que no es más que la conformidad del país donde va a trabajar, en este caso el Perú, para que la persona empiece las labores. Lo que ha ocurrido en este caso es que la señora llegó a Puno y empezó a trabajar de inmediato, eso constituye un procedimiento inaceptable porque no es lo que establece el convenio de relaciones consulares (Convenio de Viena).









¿Entonces, debe abandonar inmediatamente el país?

Ella podría quedarse como turista porque nosotros no exigimos visa y los bolivianos pueden visitar libremente nuestro país. Lo que no puede, de ninguna manera, es ejercer funciones oficiales. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, comunicó formalmente al gobierno boliviano que Perú no va a aceptar la designación de esta señora, lo cual es perfectamente correcto.





¿Qué pasaría si se queda trabajando a pesar de ello?

La Convención de Viena es considerada ley; los tratados, también, en la mayoría de los países civilizados. Se trataría de una violación de la Convención, pero esto ya ocurrió cuando la señora Patty llegó y no tenía autorización para trabajar. Más allá de que tenga una actividad personal por realizar, simplemente debería tomar sus maletas y volver a su país.





¿En qué caso ella podría haber sido expulsada?

En el caso en el que ella haya cometido un delito. En este caso, el hecho que no se le acepte como cónsul no puede considerarse como tal. Esto hace que no tenga motivo para quedarse; en consecuencia, debería estar partiendo de inmediato.





¿Ha quedado claro para Perú, que la señora Patty venía como una operadora de Evo Morales, que además pertenece al MAS, y que ha llegado a nuestro país a agitar Puno?

Creo que la actuación pública de esta señora habla por sí misma. Ella en Bolivia era una operadora del MAS, del sector de Evo Morales, y es natural asumir que en el Perú iba a ser exactamente lo mismo. Que ese es el objetivo por el cual se le envió aquí. La medida que se ha tomado de parte de la Cancillería, de decirle que no va a estar aquí como cónsul, nos va a evitar una serie de problemas porque seguramente esta señora iba a tratar de mover a gente en función a los intereses del MAS en Puno, así que lo mejor es que se vaya. Lo que queda claro es que ella no iba a cumplir una tarea consular normal.