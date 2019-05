Evalúan el pedido de prisión preventiva para José Paredes, hermano del exministro de Transportes [EN VIVO]

ACTUALIZACIÓN - 11:48 a.m.

Finaliza la exposición del fiscal de los elementos de convicción que vinculan al procesado José Paredes en la comisión de los delitos asociación ilícta para delinquir, colusión agravada y cohecho pasivo propio. "No solo existen las declaraciones de colaboradores efica sino actos de corrupción que se han corroborado".

La audiencia se reinicia a las 12: 00 p.m. para exponer los elementos de convicción contra Javier Lei Siucho.

ACTUALIZACIÓN - 11:07 a.m.

Fiscal brinda detalles de las interceptaciones telefónicas y cómo se vincula a los supuestos implicados con el hecho que es materia de investigación.

También se expuso sobre las facturas emitidas por las empresas a Lual Contratistas Generales, que entregaba facturas para justificar las coimas.

ACTUALIZACIÓN - 10:12 a.m.

EL aspirante a colaborador eficaz también explicó la forma de pagos: "La mayoría de empresas pagaba sus dádivas en efectivo y de manera directa al Club de la Construcción. Cada vez que el monto era grande y debían justificar la salida de dinero, le preguntaron a Prialé de la Peña si podía emitir facturas. Se suscriben contratos para efectuar los pagos mediante trabajos inexistentes y documentos ficticios".



ACTUALIZACIÓN - 9:56 a.m.

Un aspirante a colaborador eficaz brindó información sobre cómo operaba el Club de la Construcción: "Una vez que el Club de la Construcción tomaba conocimiento de qué obras licitaba Provías Nacional se ponían de acuerdo para determinar que empresa ganaría, de manera individual o como consorcio. Una vez que se decidía qué empresa sería la beneficiada con la buena pro, el representante contactaba a Rodolfo Prialé de la Peña, y este trasladaba la información a Carlos García Alcazar, quien junto a Marco Garnica Arenas, Renzo Fernando Prada, Renato Ruben Vargas operatizaban dentro de Provías los acuerdos".

​ ACTUALIZACIÓN - 9:35 a.m.

Finalizada la tesis incriminatoria, el fiscal expondrá los fundamentos para el requerimiento de la prisión preventiva ante la juez Álvarez.

ACTUALIZACIÓN - 9:00 a.m.

​Se determinó que el monto a pagar por la obtención ilegal de las convocatorias promovidas por Provías Nacional sea el 3% del costo directo de las obras. A través de José Fernando Castillo Dibós, Manuel Tejeda Moscoso y Marco Antonio Arando Toledo acordaron con José Paredes la distribución de dicho porcentaje: 2.35% para Carlos Paredes (a través de su hermano); 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña y 0.5% para los miembros del comité de contratación.

ACTUALIZACIÓN - 8:53 a.m.

Para José Castillo Dibós, la defensa solicitó una variación de la prisión preventiva a comparecencia con restricciones. La jueza Álvarez evaluará en otra fecha.

ACTUALIZACIÓN - 8:46 a.m.

​Respecto a cómo operaba el Club de la Construcción, se detalló que impulsaban convocatorias para obras, velaban por mantener la estructura de la organización y limitaban la participación de otras empresas que no pertenecían a la misma, y adjudicaban la buena pro de las obras a las empresas que tenían prelación o turno con propuestas económicas por encima del valor referencial.

ACTUALIZACIÓN - 8:27 a.m.

Uno de los implicados en el proceso, Ricardo Unzueta Zegarra, no participa de esta audiencia debido a que no fue notificado y registra un domicilio en Colombia.

El fiscal desistió de pedir la prisión preventiva para José Castillo Dibós, otro de los investigados.



Este lunes, a partir de las 8 de la mañana, la jueza María de los Ángeles Álvarez evaluará el pedido de 18 meses de prisión preventiva para José Paredes Rodríguez, el hermano del exministro de Transportes, Carlos Paredes, y otros tres empresarios implicados en el Club de la Construcción y los supuestos sobornos que habrían recibido.

Uno de los implicados en el proceso, Ricardo Unzueta Zegarra, no participa de esta audiencia debido a que no fue notificado y registra un domicilio en Colombia.

El fiscal desistió de pedir la prisión preventiva para José Castillo Dibós, otro de los investigados.

Respecto a la investigación, el Ministerio Público sindica al exministro humalista de haber pedido sobornos a las compañías. Según la hipótesis fiscal, el extitular de Transportes habría recibido 17 millones de dólares ilícitos.

Fuentes fiscales señalaron a Perú21 que el exfuncionario, quien declaró ante la fiscal Zoraida Ávalos el pasado viernes 17, negó haber recibidos sobornos del Club de la Construcción y de haberse asociado con empresarios para entregarles obras públicas.

De acuerdo a la indagación, Carlos Paredes Rodríguez no cerró el pacto directamente, sino que lo habría hecho a través de su hermano José Paredes y el exasesor del MTC, Carlos García Alcázar. Paredes y García, también investigados, habrían cerrado los pactos colusorios con los empresarios a nombre del entonces ministro de Transportes.

Más de 50 obras adjudicadas a ‘Club de la Construcción’ bajo sospecha. (Perú21) Más de 50 obras adjudicadas a ‘Club de la Construcción’ bajo sospecha. (Perú21)

Cabe recordar que el juez supremo Jorge Castañeda, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, dictó el impedimento de salida del país por ocho meses para el exministro de Transportes en el gobierno de Ollanta Humala.