La Comisión de Ética acordó, por mayoría, declarar infundada la denuncia formulada contra el congresista Guillermo Bermejo, de la bancada de Perú Democrático, por haber marcado asistencia en una sesión del pleno en la que no estuvo presente por hallarse en una actividad proselitista en Huancayo.

El grupo de trabajo respaldó el informe del equipo técnico por 9 votos a favor y 2 en abstención. Este documento indica que Bermejo Rojas no debe ser investigado pues, si bien marcó como presente cuando no lo estaba, no votó sobre los temas que se estaban discutiendo en esa sesión.

“Se declaró infundada la denuncia contra el congresista Guillermo Bermejo por marcar asistencia en el pleno del 29/09/21 cuando se encontraba en una reunión en Huancayo, toda vez que no votó por el proyecto que se debatía en ese momento”, señaló la comisión de Ética en su cuenta de Twitter.

El 29 de setiembre del año pasado, Bermejo Rojas marcó asistencia en la sesión del pleno del Congreso, pese a que en ese momento estaba liderando una actividad a favor de la recolección de firmas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente en Huancayo, en la región de Junín.

Se declaró infundada la denuncia contra el congresista Guillermo Bermejo por marcar asistencia en el pleno del 29/09/21 cuando se encontraba en una reunión en Huancayo, toda vez que no votó por el proyecto que se debatía en ese momento. pic.twitter.com/pqe1wrQuFB — Comisión de Ética Congreso de la República (@comision_etica) January 18, 2022