Ética aprueba denunciar de oficio a congresista Janet Rivas

La Comisión de Ética aprobó por mayoría la denuncia de oficio contra la congresista de Perú Libre, Janet Rivas Chacara, señalada en un reportaje del programa Cuarto Poder, de supuestamente haber contratado a una trabajadora fantasma que cobra mensualmente un sueldo de más de 7 mil soles.

Fueron ocho los votos que apoyaron esta denuncia contra Rivas por presunta vulneración a la ética parlamentaria.

Según el reportaje difundido el pasado 24 de noviembre, Rivas Chacara contrató a María Augusta Francia Benavente, una mujer de 74 años que vive en Cañete. El programa habló con la presunta trabajadora de la parlamentaria y esta aseguró no laborar para el Estado y que es una docente independiente.

Rivas ha negado la imputación y asegura que Francia realiza trabajo remoto por un tema de salud. coordinando a través de WhatsApp, aunque el dominical aseguró haberla visto en Imperial, preocupada por la construcción de su domicilio por más de dos días, incumpliendo el horario laboral.

El programa también se comunicó con otra trabajadora del despacho de Rivas, Lizeth Quiroz, quien al ser consultada sobre Francia indicó que no la conoce. No pudo reconocerla ni cuando se le mostró una foto de ella. "No, no la conozco, nunca la he visto", reafirmó.

