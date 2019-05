Ética abre indagación preliminar a Daniel Salaverry por contratación de personal

La Comisión de Ética del Congreso decidió por mayoría abrir investigación preliminar contra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, por la presunta contratación irregular de personal allegados a sus trabajadores.

El grupo de lidera la legisladora Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio) aprobó, después de un breve debate, indagar si Salaverry incurrió en alguna falta al Reglamento de Ética. Ocho miembros de la comisión votaron a favor y uno en contra.

La denuncia contra el titular del Poder Legislativo lo denunció el programa periodístico Panorama en marzo pasado. Según se consignó, el también congresista no agrupado contrató, durante su actual periodo, a hermanas y novias de sus asesores, ex trabajadores de su constructora y hasta ex barristas del club de fútbol Mannucci, del que fue presidente.

Una contratación que se cuestiona es la Luis Calderón Carbajal, quien integró un directorio que entregó una obra millonaria de alcantarillado a la constructora DSV (iniciales de Daniel Salaverry Villa) Constructores en el distrito de Longotea, en La Libertad.

De acuerdo al dominical, Carbajal se venía desempeñando como asesor del despacho del congresista en mención. Ahora habría sido designado al área de Servicios Generales.

Wilder Narro Matos es otro extrabajador de la empresa DSV que ahora labora en el Parlamento. También se denunció que la hermana y novia de los asesores de Salaverry, César Aliaga y Víctor Medina, fueron contratadas. Ellas son Ángela Aliaga y Carmen Abad, respectivamente.