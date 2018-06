La estrategia que une a ‘Sacha’ y a los narcoterroristas del VRAEM

POR: AMET AGUIRRE

El personaje que Perú21 desvela hoy se hace llamar ‘Sacha’, pero su nombre es Eddy Villarroel, un ex licenciado del Ejército que apoyó a Antauro Humala cuando hacía campaña para que Ollanta fuera presidente del Perú. Luego, formó su propia organización y ahora, bajo el paraguas del beneficio de la colaboración eficaz que una fiscal de Huánuco le ha concedido, oficia de vocero de los cabecillas de Sendero Luminoso del Vraem .

Amet Aguirre se contactó, vía Facebook, con Villarroel, a partir de las fotos que el congresista Octavio Salazar propaló. ‘Sacha’ le indicó que acudiera a Palacio de Justicia donde una persona lo acompañaría hasta el lugar del encuentro.

Esto nos permite alertar a la opinión pública y a las autoridades de la existencia de un grupo que se vende como Tahuantinsuyano y que no hace otra cosa que conectar a los sanguinarios cabecillas terroristas del Vraem con dirigentes distritales de, al menos, nueve regiones del país.

La disposición de ‘Sacha’ para declarar y la reciente aparición en YouTube del terrorista ‘José’ (Víctor Quispe Palomino) son parte de una misma estrategia política. El 19 de junio se cierran las inscripciones de las listas de postulantes a los comicios regionales y distritales. Quispe está negociando cupos en los movimientos políticos de la zona del narcotráfico a favor de sus seguidores. Hacer que su vocero declare, separando a militares y policías de la población civil del Vraem, y reforzar él mismo ese discurso es la acción más cazurra que se le conoce a ese viejo criminal.

La banda de narcoterroristas que ha asesinado a cuatro policías y atacado y herido a seis soldados en los últimos siete días en el Vraem no solo tiene secuestrado el corazón energético de nuestro país; también se da el lujo de publicar videos en Internet y de estrenar un vocero que posa para defender sus sanguinarios actos.

Desde 1992, los senderistas del Vraem , encabezados por los Quispe Palomino, emboscan y asesinan a policías y militares que combaten el narcotráfico en el valle formado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro. La justicia persigue a Víctor Quispe Palomino, el hermano mayor, por la matanza de Soras (Ayacucho, 1984), la más sangrienta de la época del terrorismo de Sendero Luminoso; y por ordenar el asesinato de más de 200 policías y militares en los últimos 18 años. El Ministerio Público acusa a toda la organización de violaciones y asesinatos contra civiles de la zona y de liderar una red de lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.

LA FIGURITA QUE NO SE PUEDE CAMBIAR

En abril, el congresista Octavio Salazar, ex ministro del Interior, hizo pública una fotografía donde posaban en primer plano Eddy Villarroel Medina, otrora aliado de Antauro Humala, y el terrorista Víctor Quispe Palomino, alias camarada ‘José’. Los sujetos se habían fotografiado flanqueados por huestes armadas en la selva del Vizcatán en Ayacucho.

‘Sacha’, el nuevo aliado del terrorista ‘José’, es un ex etnocacerista que ahora se pasea como Pedro por su casa en la zona más peligrosa del país. Y a pesar de tener acceso privilegiado a los Quispe Palomino, la fiscal provincial de Huánuco especializada en Contraterrorismo y Lesa Humanidad, Eneida Aguilar, les ha otorgado a él y a ocho integrantes de su organización la categoría de colaboradores eficaces, razón por la que la Policía no puede atraparlos.

Eddy Villarroel, alias ‘Sacha’, es el cabecilla de un grupo de ex licenciados del Ejército que apoyaron a Antauro Humala hasta 2005. En 2011 formó su propio movimiento al que bautizó como la Asociación Plurinacional de Reservistas Tahuantinsuyanos (Aspret) y empezó un recorrido por las comunidades de la sierra y la selva del país para reclutar adeptos.

En 2015 declaró en una entrevista que su objetivo era fortalecer su agrupación para llegar al poder. Ahora, según precisó a Perú21, su organización opera en Huánuco, Cerro de Pasco, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Cajamarca.

Hoy, sin embargo, sostiene que su objetivo ha cambiado. “Ya no tengo ninguna aspiración política”, dice. En cambio, justifica su encuentro con el narcoterrorista José como “un paso en la búsqueda de la paz”.

¿EN SON DE PAZ?

“Nuestra intención de acercarnos ha sido en son de paz y para conocer la verdad de ellos (los Quispe Palomino). Las actividades que se cometían antes, de asesinar campesinos, indígenas, ya no se desarrollan”, profiere ‘Sacha’ desde la clandestinidad.

Y pese a las evidencias de Inteligencia de la Policía sobre la sociedad que los Quispe Palomino tienen con el narcotráfico, añade: “Se acusa que ellos son narcotraficantes, pero nosotros hemos podido ver que no es lo que se dice porque las pozas de maceración, los cultivos de hoja de coca, están en las partes bajas del valle. Yo he podido observar, ver la situación real”.

Villarroel también justifica la violencia armada de los Quispe Palomino: “Nosotros hemos logrado entender que, desde su trinchera, ellos no tienen otra salida que morir en lucha, en armas, porque no tienen ninguna opción política. El Estado debe ser como un padre, que tiene que velar por sus hijos, así estén equivocados, pero tiene que corregir, tiene que reeducar o dar una salida”.

Y concluye excusando a los criminales a los que se ha asociado: “Con toda seguridad que las poblaciones cercanas al Vraem no son hostigadas por los Quispe Palomino. Ellos ya no abusan, no extorsionan, ni roban a los campesinos. Al contrario, ellos se están acercando a los pobladores”.

FUENTES POLICIALES

Una fuente de Inteligencia de la Policía ha comprobado que el acercamiento entre Villarroel y los Quispe Palomino obedece a un plan de expansión del grupo terrorista ligado al narcotráfico.

La facilidad de desplazamiento por nueve regiones del país, donde proliferan cultivos de coca, y la red de contactos que maneja ‘Sacha’ es de gran utilidad para alias ‘José’, aseguran las fuentes.

“Villarroel puede negar que trabaja para él, pero los hechos, las fotografías y la defensa que hace de él dicen lo contrario”, refiere el agente.

El ex oficial del GEIN y especialista en seguridad José Luis Gil concluye que “todos los indicios que los servicios de inteligencia manejan sobre Eddy Villarroel, indican que se trataría de una organización vinculada al narcotráfico y conectada a los terroristas del Vraem encabezados por los Quispe Palomino”.

“Hay que pecar de ingenuo para no querer entender que los Quispe Palomino están utilizando a este personaje para ampliar sus redes. El proceso de expansión en que se encuentran está absolutamente demostrado en su plan estratégico de construcción que marca la direccionalidad de la guerra que ellos libran contra el Estado peruano”, afirma Gil.

¿DE DÓNDE, PECCATA MÍA?

Los reservistas bajo el mando de Eddy Villarroel lucen uniformados con polos, casacas y gorros. De acuerdo a la geografía de los lugares que visitan, se movilizan en canoas, balsas, a pie, pero también en modernas camionetas todoterreno.

¿Cómo financian estos gastos?, preguntó Perú21 al “pacifista” Villarroel.

“Siempre hay gente que se identifica con nosotros y, con el financiamiento, nos apoyan siempre los amigos. Voy a mantener mi reserva de decir quiénes son. Eso los perjudica ahora que es un tema mucho más delicado por mi acercamiento a José Quispe Palomino, pues también se vincula que parte de nuestro financiamiento viene del narcotráfico. Entonces, nosotros no queremos perjudicar a terceros”, dice Villarroel.

SACHA SACHA

LAS ESTRATEGIAS

* La declaratoria de emergencia significa que las fuerzas del orden tienen la potestad de intervenir a cualquiera de los transeúntes, campamentos, almacenes, pistas de aterrizaje, vehículos terrestres o aéreos.

* Los narcotraficantes no ubican sus puntos de acopio de droga dentro de la zona de emergencia; lo hacen en zonas como Puerto Inca (Huánuco) o Pichis Palcazú (Cerro de Pasco).