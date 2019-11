Concluido el periodo de democracia interna, la mayoría de los 23 partidos que participarán en las elecciones de enero de 2020 —el Partido Nacionalista anunció que no participará por la incautación judicial de sus cuentas— ha dado a conocer ya a parte de sus candidatos entre quienes se encuentran miembros del Congreso disuelto que buscarán la reelección.

A la fecha son 17 parlamentarios del periodo 2016-2019 los que han oficializado su intención de retornar al Parlamento. Algunos decidieron separarse del partido por el que fueron elegidos en 2016 y postular con una agrupación diferente. Es el caso de Rosa María Bartra, Yeni Vilcatoma, Nelly Cuadros —las tres por Lima— y Luis Yika García (La Libertad). Los cuatro fueron elegidos congresistas por Fuerza Popular. Esta vez, empero, las tres primeras intentarán la reelección con Solidaridad Nacional y Yika con Vamos Perú, el partido de Juan Sotomayor.

En Fuerza Popular han apostado por las candidaturas de Marco Miyashiro (Lima), Juan Carlos Gonzales (Lima), Mario Mantilla (Moquegua), Mártires Lizana (Piura), Carlos Domínguez (Áncash), Miguel Elías Ávalos (Ica) y Gilmer Trujillo (San Martín). Mauricio Mulder (Lima) buscará la reelección con el Apra. Por el partido Contigo (exPPK), en tanto, los aspirantes a un nuevo periodo son Juan Sheput, Salvador Heresi (Lima) y Janet Sánchez (Callao). En tanto, Alberto Quintanilla (Puno) y Manuel Dammert (Lima) de Nuevo Perú serán candidatos del partido Juntos por el Perú en alianza política.

De acuerdo al cronograma del Jurado Nacional de Elecciones, el 18 de noviembre es la último día para que los partidos presenten la lista de sus candidatos al Congreso de 2020. Por ello, algunas agrupaciones aún están confirmando a sus candidatos invitados. Ese es el caso del Partido Morado donde, de acuerdo a fuentes internas consultadas, hay conversaciones con Alberto de Belaunde y Gino Costa.

De Belaunde confirmó a Perú21 que ha conversado con el partido de Julio Guzmán, pero aclaró que no hay nada oficial. “Las conversaciones están avanzadas, pero no hay nada oficializado aún”, anotó. Agregó que tiene expectativa sobre el pronunciamiento del JNE que este lunes 11 tiene previsto analizar si los miembros del Congreso disuelto pueden o no postular en 2020, luego de que se aprobara la reforma constitucional que impide la reelección para un nuevo periodo congresal.