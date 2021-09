El expresidente del Consejo de la Prensa Peruana, Bernardo Roca Rey, cuestionó el proyecto de ley de Perú Libre, pues, dijo, “en ningún país progresista se busca hacer estas cosas. Incluso quieren controlar el Internet para ver las redes y ver qué opina la gente”, declaró a Perú21.

“Me parece, además, que el presidente Castillo debe manifestar su opinión, pues quebrar la libertad de prensa es la última frontera que debe traspasar un gobierno. Una vez que entran en el totalitarismo, los gobiernos perecen por sí mismos. Eso no puede pasar en el Perú. Esto lo he visto en la época de Velasco y pensé que nunca más volvería ocurrir. Me da mucha pena y espero que todos seamos conscientes de lo que nos están intentando quitar”, agregó Roca Rey.

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) consideró que la propuesta “es inconstitucional, en tanto considera a los medios de comunicación como prestadores de un servicio público más, sujeto a regulación por el Estado. La Constitución brinda garantías para informar libremente, sin censura previa”, se detalló en su pronunciamiento.

Por eso, le solicitó al Ejecutivo “deslindar con el proyecto de Perú Libre y gobernar con la mayor transparencia, enfrentando a las críticas y corrientes opositoras como corresponde a un mandatario democrático”.

