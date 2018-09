Esther Capuñay , candidata a la Alcaldía de Lima por Unión por el Perú (UPP), asegura que, antes de proponer teleféricos, buscará solucionar los problemas cotidianos de los limeños. En esta entrevista, explica sus planteamientos.

Usted es la única candidata mujer que postula a la Alcaldía de Lima en estas elecciones.

Sí, y teniendo en cuenta que más del 51% de la población son mujeres, sin embargo esta es la política tradicional en el país, algo machista. Tomamos esta candidatura con mucha responsabilidad pero, sobre todo, con un gran compromiso por ser la única candidata mujer.

Ello, que parece ser un valor agregado, debe estar acompañado de las propuestas. ¿Qué propone en cuanto al tránsito, por ejemplo?

El tránsito en esta ciudad es caótico, las familias perdemos al día aproximadamente 3 horas en vez de estar con nuestras familias. Vamos a concluir el tramo del Metropolitano de Naranjal a Chimpu Ocllo, que son aproximadamente 10 km.

¿En cuánto tiempo estaría construido ese tramo?

Nosotros estamos considerando que el primer año ya tiene que estar definido. Por otro lado, hay que hacer un ordenamiento en los horarios en los que transite el transporte de carga pesada, el transporte logístico. (…) En muchos países del mundo tiene horarios establecidos, que puede ser entre 10pm y 5am. Esto descongestionaría entre 25% y 30% según las estadísticas que se están viendo.

¿El interprovincial?

En el interprovincial también estamos planteando que ya tiene que salir del casco urbano y pasar a terminales como hay en Lima Norte; poner uno en Lima Sur y otro en Lima Este. Creo que eso descongestionaría muchísimo.

Contrincantes suyos proponen teleféricos. ¿Usted también?

Todo es bonito, yo puedo ofrecer 20 teleféricos si se trata de ofrecer, pero el tema es muy claro: ¿Cómo voy a ofrecer un teleférico en SJL si las zonas altas de Lima no tienen luz? Primero hay que solucionar el día a día de la gente. Nosotros planteamos, para mejorar el tránsito en la ciudad, pavimentar todas las avenidas metropolitanas.

¿Cuántas faltan?

Todas las avenidas de la ciudad están dinamitadas, prácticamente. Si tú vas a VMT o a SJM, la avenida Los Héroes, la Pista Nueva que de nueva solo tiene el nombre, pero valgan verdades es una vergüenza. Si tú vas a Lima Norte, la avenida Túpac Amaru ni qué decir. Primero empecemos pavimentando las avenidas metropolitanas. Eso se tiene que hacer también de manera inmediata.

La idea de proponer el teleférico es para conectar los cerros con las urbes, con los servicios de transporte modernos, como el Metropolitano o el Metro.

Pero entendamos algo. El servicio de transporte público es aproximadamente 80% del transporte en todo Lima. Tenemos al día 12 millones de viajes. Hoy, como están las cosas, con el Metropolitano sin concluir, con las líneas de los corredores complementarios, es decir, con todo el sistema, solo se cubre el 16.71%, quiere decir que la diferencia es un servicio o que es informal o que no se brinda de manera eficiente o que falta hacerlo. El transporte público tiene que ser la prioridad para la siguiente gestión metropolitana.

En cuanto a corredores complementarios, en Javier Prado los buses compiten con otras líneas, lo que no sucede en el corredor de la Av. Arequipa, por ejemplo. ¿Qué haría con esas licencias de transporte público?

En el caso de Javier Prado también consideramos que tiene que haber un carril segregado, así como es el Metropolitano. Ahora, yo escucho mucho que dicen que no se deben hacer más Metropolitanos o corredores, hay muchos cuestionamientos de algunos sectores, pero valgan verdades el Metro 2 de Lima, el mismo ministro de Transportes dijo que al 2021 nos van a entregar solo el 30% de ejecución de la obra y ya hasta el 2021 han pasado 7 años, ¿quiere decir que para concluir al 100% tenemos que esperar aproximadamente 14 años? ¿Y, mientras tanto, cómo vivimos?

Usted quiere hacer obras inmediatas.

Yo quiero hacer obras inmediatas, que le solucionen el día a día las personas, obras que pueda palpar la gente desde el primer momento. No se pavimenta las avenidas, lo cual no se hace por mezquindad política, porque muchas veces el alcalde metropolitano no hace las coordinaciones necesarias con el alcalde distrital. Existe un divorcio y el único perjudicado es el ciudadano.

Eso en transporte. En seguridad, ¿qué propone?

Es clarísimo, el alcalde tiene que dirigir pero sobre todo articular el trabajo de seguridad ciudadana. Aquí el candidato que diga que va a solucionar el tema de la seguridad solo, está siendo demagogo. Yo no puedo ser experto en seguridad ciudadana por dirigir un programa de TV o poniéndome una gorrita y saliendo a decir tontera y media. Hay que articular con la Policía, el Ministerio Público, los gobiernos distritales, pero por supuesto con las juntas vecinales.

¿Ha identificado en qué sectores es más álgida la inseguridad?

Hay muchísimos, hay zonas en El Agustino, en SJL. Otro punto importante para la seguridad ciudadana y que no es tomado en cuenta porque hay algunos candidatos que solo les gusta venir por avenidas principales es el tema de la luz. ¿Cómo puedo poner cámaras de seguridad en un lugar donde no hay alumbrado público? ¿Cómo puedo monitorear una cámara si la luz es insuficiente? Primero hay que hacer las coordinaciones con las empresas eléctricas para que mejoren el servicio de alumbrado público y pongan más postes en los lugares donde no hay.

También está el problema de los malos cableados que son bombas de tiempo. ¿Eso también se puede resolver en su gestión?

Sumamente peligroso y, nuevamente, parte por gobernar, por coordinar. Ya en el mundo todo es por tierra, nada es aéreo.

Se necesita una legislación.

La decisión que se tenga que tomar la vamos a proponer, pero también vamos a coordinar con los 36 congresistas de Lima que, valgan verdades, hoy no vemos que representen a un distrito o a otro.

En cuanto a la basura, también parece haber soluciones inmediatas.

Yo acabo de llegar de El Agustino y vemos allí que hay montículos de basura, focos infecciosos. Primero la Municipalidad de Lima tiene que hacer coordinaciones con los distintos distritos para mejorar el servicio de la limpieza pública, pero también hay que empezar a educar a nuestros niños. Sabes que llega la basura a las 7 pm pero siempre hay alguien que a las 8 pm la saca. O sea, hay que ser más responsables con la limpieza de nuestra ciudad. Educación en el caso de la limpieza y partamos de los chicos.

Hemos hablado de un sinfín de problemas en la ciudad. ¿Cómo evaluaría la gestión del alcalde Castañeda?

¿Tenemos gestión? Yo veo Lima sin un gobernante, creo que el alcalde o para en el gimnasio o para en su casa, pero yo no veo un alcalde en Lima. No niego que en las dos primeras gestiones del señor Castañeda hizo cosas muy importantes como las escaleras, como los Hospitales de la Solidaridad…

De hecho usted formó parte de Solidaridad Nacional (SN).

Yo fui invitada a SN en el 2010 para participar en las elecciones congresales y terminando mi labor parlamentaria terminó mi relación con SN, partido al que estoy muy agradecida, que me dio la oportunidad de ingresar en política y poder conocer aún más el día a día de la gente.

¿Terminará con las obras inconclusas del alcalde Castañeda?

Nosotros vamos a hacer una revisión de todas las concesiones del peaje y si encontramos empresas corruptas, actos de corrupción, vamos a separar y denunciar a todos esos concesionarios. Los limeños no podemos seguir pagando los actos de corrupción de estas autoridades que siempre delinquen.

¿Se deben anular los peajes?

Yo voy a revisar y si hay actos de corrupción voy a separarlas y voy a denunciar. Eso es lo que voy a hacer.

Usted también es invitada en Unión Por el Perú (UPP).

Sí, un partido que fundó Javier Pérez de Cuéllar y que me ha dado la posibilidad de estar en esta contienda electoral.

¿Pero usted ha tenido que ver con las candidaturas de UPP en los distritos de Lima?

En el partido ha habido una elección interna y, a través de sus delegados, ha elegido a los candidatos a los distintos distritos.

Se lo pregunto porque el candidato a San Isidro de UPP, Luis Alfonso Morey, propone crear un muro en este distrito para que sea más exclusivo. ¿Comulga con esas propuestas aislar un distrito?

No, yo creo que más bien todos los distritos tenemos que unirnos, yo parto de la premisa de articular, de trabajar en equipo. No he leído esa propuesta, no he visto redes, estoy en la parte final de la campaña y estamos de un lugar a otro, pero para mí el tema más importante para Lima es unir a los limeños para sacar adelante nuestra ciudad. Hoy tenemos una tarea muy importante, eliminar a toda la política tradicional que por años nos ha gobernado y que solo hablan de experiencia para seguir reeligiéndose. Pero yo me pregunto: ¿Los limeños queremos experiencia de corrupción e incapacidad, o queremos liderazgo que tengan experiencia de trabajo, de coraje y, sobre todo, de éxito?

¿Qué propondría para evitar la corrupción?

Nosotros garantizamos que estamos yendo a ser un gobierno honesto y transparente, y para eso estamos planteando lanzar el aplicativo “Lima Transparente” para que todos los ciudadanos, en tiempo real, puedan saber lo que gasta la Municipalidad de Lima, desde la compra de un lapicero hasta la construcción de una gran obra. Puedo decir con mucha tranquilidad que voy a transparentar la gestión metropolitana porque yo no tengo hipotecas con nadie, a mí no me financia mi campaña ni una constructora ni una empresa de estacionamientos ni un concesionario. Nadie. Yo voy a trabajar por los ciudadanos de Lima.

En estos audios de la vergüenza también habla José Vega Antonio, el presidente de UPP, con el juez Hinostroza. ¿Eso no deslegitima las sus propuestas anticorrupción?

¿Por qué? Yo soy candidata a la alcaldía de Lima, invitada por el partido UPP. El señor José Vega Antonio tiene que responder a título personal, porque esa llamada la ha hecho a título personal, no la ha hecho a nombre del partido, y hay que separar las cosas, una cosa es la persona y otra la institución.

En los audios también se habla de un “señor Capuñay”. ¿Sabe usted quién es?

Yo no sé quién será, pero en todo caso ustedes tendrían que hablar con la persona que lo ha mencionado porque, valgan verdades, hay un montón de señores Capuñay.

¿No es nadie de su familia?

Yo no podría afirmar ni negar algo que no he escuchado o que no estoy segura.

Ficha

Según la hoja de vida que Capuñay entregó al JNE, es titulada en Administración y Negocios Internacionales por la Universidad Alas Peruanas. Concluyó el Programa de Empresarios de la Universidad del Pacífico.



Militó en Solidaridad Nacional (SN) durante 2016, fecha en la que fue secretaria nacional de difusión de esta agrupación. Renunció a su afiliación en setiembre de aquel año. Fue congresista por SN de 2011 a 2016. Llegó a ser vicepresidenta.

