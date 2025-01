Estas son las cortitas del viernes 17 de enero de 2025

JOSÉ JERÍ

Directo a Ética

Mudito se ha quedado el congresista por Somos Perú, José Jerí, quien enfrenta una denuncia por violación sexual. Por lo pronto, la Comisión de Ética Parlamentaria sesionaría la próxima semana para definir si inicia o no una indagación preliminar sobre el caso. Álex Paredes, titular de ese grupo de trabajo, dijo a Perú21 que podría inhibirse de votar para evitar especulaciones, toda vez que él también forma parte de SP. A ver si no la hacen larga porque ya pasó más de una semana y se van para la segunda.

DANIEL SALAVERRY

Serruchito en mano

A propósito de Somos Perú, el exfujimorista y hoy militante de ese partido Daniel Salaverry —como quien no quiere la cosa—, salió a jalarle la alfombra a su copartidario, el ex primer ministro Alberto Otárola. Al preguntársele si con todas las investigaciones fiscales que tiene en curso, el otrora brazo derecho de Dina Boluarte le suma a la agrupación, Salaverry respondió: “Mientras no aclare sus cuestionamientos es una respuesta muy difícil de dar; sin embargo, lo que veo es que da la cara…”. Uy, qué sutil.

ARISTA Y QUERO

Sobones

Quien no se anda con medias tintas es el congresista no agrupado Carlos Anderson, quien le dio con palo al ministro de Economía y Finanzas, José Arista, y de pasadita al titular de Educación, Morgan Quero, quien parece haberse sumado a las vacaciones escolares, pues anda no habido. A ambos, el economista los tildó de sobones. ¿Es Arista sobón? “Sí, él (Arista), Quero y otros más (que) son incapaces de decirle a la presidenta que se equivoca, se mueren, están ahí atornillados en los cargos porque creen que no son capaces de conseguir otro de otra manera”. Auch, ¡qué fuerte!

PODEMOS PERÚ

Populismo puro

Se ha presentado un proyecto de ley —¡el cuarto en trámite!— para adelantar el retiro de la CTS hasta diciembre de 2025. De acuerdo a la iniciativa, se permitiría disponer libremente del 100% de los recursos que se mantengan acumulados en las cuentas. ¿Y quién es la mente brillante detrás de este proyecto? Pues Juan Burgos, un legislador de Podemos Perú, agrupación que se caracteriza por el populismo de sus planteamientos. Si no pregúntenle a su dueño José Luna Gálvez. Ups.

JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

¿Cuándo trabaja?

La congresista Gladys Echaíz cuestionó la continuidad de Juan José Santiváñez en el Ministerio del Interior. “Todos los días lo tienen sentado en la Fiscalía o en alguna parte, ¿cuándo trabaja? Tiene su agenda personal y problemas personales que, para mí, le restan tiempo para gobernar, debería dar un paso al costado”, subrayó. Sí pues, pero según la presidenta Dina Boluarte, Santiváñez es un “excelente ministro”. ¿Qué estaremos pagando?