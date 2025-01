Estas son las cortitas del sábado 18 de enero de 2025

DINA SE PICA - I

Atenta a las encuestas

Muy atentita anda la presidenta Dina Boluarte con las encuestas, aunque ella jura y rejura que estas no le preocupan. Ayer, en una actividad pública, se refirió al estudio realizado por Ipsos para Perú21, que da cuenta de que la aprobación a la mandataria subió un punto, de 4 a 5%, en enero respecto de diciembre, pero también se incrementó la desaprobación a su gestión, en el mismo nivel, de 91 a 92%.

DINA SE PICA - II

Cero cero

“Este año que terminó vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido, eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada, ¿no?, y nos ponen en las encuestas 3, 4%. En un periódico que nos quiere mucho nos han puesto un puntito más, 5%; yo lo que les he dicho es no me hagan el favor, no le(s) he dicho que me suban, he dicho pónganme cero cero; ya estamos tranquilos, no nos preocupamos y nos concentramos en seguir trabajando”, comentó.

DINA SE PICA - III

Sin caprichos, por favor

Uy sí, uy sí, tan poco le preocupa el asunto a la presidenta que hasta se dio el tiempo de dedicarle unos minutos en su presentación. Pero bueeeno, aunque quisiéramos complacerla en sus deseos y darle el porcentaje de aprobación que desea, eso no será posible doña Dina, ya que encuestas responden a una técnica escrupulosa de investigación, no a caprichitos. Ups.

MINISTROS FALTONES

Desaire en Cusco

Dónde habrán estado ayer los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Úrsula León; de Cultura, Fabricio Valencia; y del Ambiente, Juan Carlos Castro, que dejaron plantadas a las autoridades cusqueñas y no asistieron a la primera sesión ordinaria de este año de la Unidad de Gestión de Machu Picchu que preside el gobernador regional Werner Salcedo. Al ver que solo enviaron a sus viceministros, Salcedo, bastante contrariado, decidió suspender la sesión. Y después se preguntan en el Ejecutivo por qué la aprobación de sus integrantes es de apenas un dígito.